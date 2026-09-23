Vụ xe khách tông liên hoàn ở Gia Lai: Phương tiện có còn hạn kiểm định?

Theo hồ sơ kỹ thuật phương tiện và giấy chứng nhận kiểm định, phương tiện BKS 77F-005.xx nhãn hiệu THACO MOBIHOME, loại phương tiện chở người trên 8 chỗ, đặc điểm ô tô khách giường nằm.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Phương tiện này có chủ sở hữu tư nhân đứng tên T.T (phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai). Phương tiện được sản xuất năm 2022. Ngày đăng ký lần đầu 23/8/2022, thời gian sử dụng đến năm 2042.

Phương tiện có chiều dài hơn 12m, trọng lượng toàn bộ gần 16 tấn và sử dụng động cơ diesel I6. Theo thông số trong hồ sơ, xe được thiết kế cho phép chuyên chở tổng cộng 25 người, trong đó có 24 người nằm và một người ngồi.

Theo hồ sơ kiểm định, phương tiện được kiểm định lần gần nhất vào ngày 30/1/2026. Số phiếu kiểm định 00924/26, số tem giấy chứng nhận VA-3108637 và hạn kiểm định đến ngày 29/1/2027.

Như vậy, ở thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện trên vẫn còn hạn kiểm định.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển xe khách là ông N.V.C (SN 1990, trú phường Hoài Nhơn, Gia Lai) có GPLX hạng D, giá trị đến ngày 9/9/2030.

Ông L.V.T (SN 2005, trú xã An Lương, Gia Lai) là người cầm lái xe ô tô con BKS 60E-006.xx đang đỗ bên đường có GPLX hạng B còn giá trị. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh nồng độ cồn và ma túy các bên có liên quan.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 23/9, tại Km 1201+700 trên QL1, đoạn qua phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách 77F-005.xx do ông N.V.C điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc với xe máy 77P2-04xx do ông N.Đ.P điều khiển theo hướng Đông - Tây.

Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô con 60E-006.xx do L.V.T điều khiển đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn liên hoàn của xe khách ban đầu đã khiến hai người tử vong, nhiều người bị thương.