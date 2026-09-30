Vụ xây nhầm nhà 3 tầng sang đất hàng xóm: Cận cảnh màn 'chuyển nhà' hy hữu

Ngôi nhà 3 tầng tại xóm Đông, thôn Việt Hùng, xã Đông Anh được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề.

Ngôi nhà nằm trong khu vực giao thông thuận lợi, dân cư đông đúc với nhiều tiện ích

Ngôi nhà 3 tầng đã hoàn thiện mới được phát hiện xây nhầm trên thửa đất liền kề.

Khoảnh đất trống liền kề ngôi nhà xây nhầm hiện có gạch vỡ, phế liệu. Đây là thửa đất dự kiến được di dời ngôi nhà sang.

Phần chân tường và nền móng đang được đục phá, qua đó làm lộ hệ thống đường ống thoát nước ngầm.

Theo người dân trong khu vực, khu đất được tách thành hai thửa có diện tích tương đương. Người mua ban đầu không trực tiếp đến xem đất mà giao dịch dựa trên giấy tờ, sau đó xảy ra việc xây nhầm vị trí.

Chủ nhà đã thuê đơn vị thực hiện di dời nguyên khối ngôi nhà. Phần chân tường và nền móng đang được công nhân đục phá, tạo khoảng trống để phục vụ việc dịch chuyển công trình.

Bên trong nhà, khu vực nền sàn phòng vệ sinh được đào xuống để xử lý hệ thống hạ tầng ngầm. Các đường ống cấp, thoát nước được bóc tách và cắt rời, phục vụ quá trình di chuyển ngôi nhà.

Chi phí di dời khối nhà khoảng 200 triệu đồng.

Ngôi nhà đã được xử lý phần móng và hạ tầng ngầm, sẵn sàng cho việc di dời.