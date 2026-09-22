Vụ xả súng trước cổng trường tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nghi phạm là học sinh của trường

Cảnh sát tuần tra. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm trong vụ nổ súng xảy ra ngay trước cổng một trường trung học tại tỉnh Manisa, miền Tây nước này, ngày 22/9 là học sinh của trường.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm đã lấy trộm khẩu súng săn thuộc sở hữu của ông mình, mang đến trường và nổ súng bừa bãi trước khi bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ bố, mẹ và ông của thiếu niên này để điều tra các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quản lý, giám sát và điều kiện cất giữ vũ khí.

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực bên ngoài Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Anatolia Inci Uzmez ở huyện Turgutlu vào sáng 22/9 (giờ địa phương).

Tính đến thời điểm hiện tại, có tổng cộng 11 người bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, bao gồm cả những thông tin cho rằng nghi phạm từng là nạn nhân của bạo lực học đường.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tháng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra 2 vụ nổ súng tại trường học gây rúng động dư luận trong năm nay.

Tháng 4 vừa qua, 16 người, chủ yếu là học sinh, đã bị thương khi một cựu học sinh nổ súng tại một trường trung học ở tỉnh Sanliurfa, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi tự sát.

Chỉ một ngày sau đó, một học sinh 14 tuổi đã nổ súng vào 2 lớp học tại trường ở tỉnh Kahramanmaras lân cận, khiến 8 học sinh và một giáo viên thiệt mạng, 13 người bị thương.

Sau 2 vụ tấn công này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cách chức một Thứ trưởng Bộ Giáo dục và cam kết siết chặt kiểm soát sở hữu súng đạn, khẳng định an toàn trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Trước thềm năm học mới 2026-2027, Bộ trưởng Giáo dục Yusuf Tekin và Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Ciftci đã ký ban hành các biện pháp an ninh mới.

31.000 nhân viên giám sát khuôn viên trường học lần đầu tiên được triển khai, đồng thời cơ quan chức năng cũng tiến hành đánh giá mức độ an ninh và bố trí cảnh sát túc trực thường xuyên tại những trường được xếp loại có nguy cơ cao./.