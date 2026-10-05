Vụ xả súng tại bữa tiệc đường phố ở Mỹ gây nhiều thương vong

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng

Theo Cục Điều tra bang Georgia (GBI), khoảng 1h25 sáng 4-10, cảnh sát hạt Dooly đang làm nhiệm vụ tuần tra tại một bữa tiệc khu phố ở khu 900 phố Pine, Vienna thì bất ngờ xảy ra nổ súng.

Nhân chứng và cảnh sát tại hiện trường cho biết, hơn 50 phát súng đã được bắn ra từ ít nhất 2 vị trí khác nhau, cách nhau khoảng một dãy nhà.

Hơn 1.000 người đang tụ tập tại bữa tiệc đã hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn.

“Mọi người chạy tán loạn mọi hướng. Ngay cả khi chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu người bị nạn, tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên cách đó một dãy nhà” - Hạt trưởng hạt Dooly, ông Craig Peavy cho biết.

Ngay sau khi tiếp cận, lực lượng cảnh sát phát hiện nhiều người bị trúng đạn, trong đó có 2 nạn nhân nằm bất động, được xác định đã tử vong.

Vụ việc được đánh giá là một trong những vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng nhất tại bang Georgia trong năm nay

2 nạn nhân tử vong là nam giới, 20 tuổi và 23 tuổi, tử vong do vết thương đạn bắn.

35 người khác bị thương, được chuyển tới nhiều bệnh viện để cấp cứu, điều trị. Trong số những người bị thương, nhiều người bị trúng đạn, số còn lại bị thương do va chạm trong lúc tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu từ GBI, vụ việc xảy ra vào bữa tiệc dịp cuối tuần của Trường Trung học hạt Dooly.

Bữa tiệc đã thu hút nhiều người dân từ các khu vực lân cận tới tham gia sau chiến thắng của đội bóng bầu dục của trường.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường

Tuy nhiên, ông Sherrod Willaford, Giám đốc hệ thống trường học hạt Dooly khẳng định, đây không phải là sự kiện do nhà trường tổ chức, cấp phép.

Thị trưởng thành phố Vienna, ông Eddie Daniels cũng cho biết, thành phố không cấp phép tổ chức bữa tiệc này.

Hiện vụ việc đang được GBI phối hợp với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Dooly điều tra.

Mới tuần trước, 12 thanh thiếu niên đã bị thương do súng trong một vụ đối đầu tại một bữa tiệc sinh nhật ở công viên thành phố Macon, cách Vienna khoảng 80km về phía Bắc.

Theo ABCnews, AP