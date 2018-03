Vụ xả súng ở quán bida: Hung thủ bỏ lại súng và lựu đạn trốn vào rừng

Liên quan đến vụ nổ súng làm 1 người chết, 1 người bị thương tại Kon Tum, hiện Công an tỉnh Kon Tum đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Theo báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Kon Tum: Khoảng 11h ngày 27-3, hai người đàn ông là Nguyễn Mạnh Cương (SN 1988) và Lê Văn Xuân (SN 1982, cùng ngụ huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang đánh bida tại quán Khải Sơn (số 72, Lê Quý Đôn, TP. Kon Tum), bị một đối tượng lạ mặt dùng súng bắn anh Cương chết tại chỗ, anh Xuân bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành truy xét đối tượng gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra.

Người dân chứng kiến vụ việc biết, đã nghe có 4 tiếng nổ lớn tại quán bida Khải Sơn; trước của tiệm có 3 vỏ đạn; 1 vỏ đạn rơi ngoài giữa đường.

Sau khi gây án, nghi can cùng 2 đối tượng khác đã lên ô tô bán tải bỏ trốn theo QL24 hướng từ Kon Tum đi Quảng Ngãi. Khi đến địa phận huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị Công an Quảng Ngãi lập chốt chặn. Ba đối tượng trên xe bán tải đã bỏ lại xe, súng và lựu đạn bỏ trốn vào rừng huyện Sơn Hà. Hiện công an đã bắt được 1 đối tượng. Công an và các lực lượng chức năng khác đang tiếp tục vào rừng truy bắt các đối tượng còn lại.

Trước đó CAO đã đưa tin: Khoảng 11h trưa 27-3, anh Nguyễn Mạnh Cương cùng anh Lê Văn Xuân đi xe ô tô bán tải biển số 37C-232.00 vào chơi bi a trong quán Khải Sơn thì bất ngờ có một số thanh niên tiến vào trong quán rút súng bắn nhiều phát về phía 2 anh. Anh Cương trúng đạn bỏ chạy ra đường và tử vong, còn anh Xuân bị thương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng

Công an khám nghiệm hiện trường

Chí Dũng