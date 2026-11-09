Vụ xả súng ở Ba Lan: Điều tra theo hướng khủng bố, Tổng thư ký LHQ Guterres lên án vụ việc

Cảnh sát Ba Lan đang điều tra vụ xả súng xảy ra ngày 7/11 theo hướng vụ tấn công khủng bố. (nguồn: Anadolu)

Theo Văn phòng Công tố quốc gia Ba Lan, cuộc điều tra tập trung vào vụ xả súng xảy ra gần Quảng trường Chợ Lớn ở trung tâm Krakow, đồng thời làm rõ vụ sát hại 3 người tại nhà riêng của nghi phạm ở Ostrowiec Swietokrzyski, cách Krakow khoảng 160 km về phía Đông Bắc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có cơ sở nhận định cùng một đối tượng thực hiện cả hai vụ tấn công. Nghi phạm là nam giới, 24 tuổi, người Ba Lan. Đối tượng bị thương trong cuộc đấu súng với cảnh sát và hiện đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch. Ba người được phát hiện tử vong tại nhà riêng của nghi phạm được xác định là cha, mẹ và chị/em gái của đối tượng.

Theo Tổng công tố Ba Lan Waldemar Zurek, vụ xả súng ở Krakow được xếp vào tội khủng bố do các nhà điều tra nhận định nghi phạm có ý định “đe dọa nghiêm trọng một số lượng lớn người”. Cả hai vụ án đều có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân. Công tác điều tra tại hai địa điểm vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến và động cơ gây án.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi vụ xả súng là hành động “khủng bố”. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho biết, nghi phạm dường như có quan điểm cực đoan và bị ám ảnh bởi hệ tư tưởng cực hữu. Theo cảnh sát, đối tượng lái ô tô tiến vào quảng trường trung tâm rồi bất ngờ nổ súng vào đám đông.

Nghi phạm được cho là mang theo một khẩu súng kiểu quân đội, có thể là súng trường bán tự động AR-15. Khám xét xe của đối tượng, cảnh sát phát hiện thêm nhiều súng và đạn dược.

Trong số những người bị thương có 2 cảnh sát và 5 người nước ngoài. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 3 người Ba Lan, 1 người Anh và 2 người chưa xác định được danh tính, theo thông tin được công bố trước đó.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ xả súng, bày tỏ đau buồn trước hành động bạo lực khiến nhiều người thiệt mạng và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, chính phủ và người dân Ba Lan.

Liên quan công tác bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cho biết, hiện chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong trong vụ việc. Cơ quan này khuyến cáo cộng đồng người Việt, đặc biệt tại Krakow, nâng cao cảnh giác, hạn chế đến khu vực hiện trường và tuân thủ hướng dẫn an toàn của chính quyền sở tại.