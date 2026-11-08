Vụ xả súng kinh hoàng tại Ba Lan, 6 người thiệt mạng: Hé lộ tình tiết bất ngờ trong nhà nghi phạm

Ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương sau khi một người đàn ông 25 tuổi, quốc tịch Ba Lan, bị cáo buộc nổ súng tại một điểm du lịch nổi tiếng ở nước này vào chiều 7/11.

Theo BBC, vụ tấn công khiến 4 phụ nữ và 2 nam giới tử vong. Trong số các nạn nhân, có 3 người mang quốc tịch Ba Lan, 1 người Anh và 2 người chưa được xác định danh tính.

Một người phát ngôn của Bộ cho biết với Reuters rằng trong số những người bị thương có 5 công dân nước ngoài đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh.

Vụ việc xảy ra tại Quảng trường Chợ Chính (Main Market Square) ở thành phố Krakow, thành phố lớn thứ hai của Ba Lan.

Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng tại Ba Lan (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm lái ô tô đến quảng trường rồi bất ngờ nổ súng vào những người xung quanh. Vụ việc xảy ra ngay trước 15h (giờ địa phương).

Một số bài đăng trên mạng xã hội cho biết người đàn ông điều khiển chiếc ô tô màu đen chạy qua quảng trường và liên tiếp nổ súng vào người đi đường.

Cảnh sát cho biết vụ tấn công kéo dài khoảng 3 phút. Theo BBC, chiếc xe của nghi phạm lao nhanh qua trung tâm thành phố, khiến kính mặt tiền nhiều cửa hàng bị đạn bắn vỡ. Một chiếc tàu điện cũng bị trúng đạn.

Tiếng súng vang lên khiến đám đông hoảng loạn, tìm cách chạy khỏi khu vực để thoát thân.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh cảnh sát nổ súng vào nghi phạm.

Một sinh viên 24 tuổi kể rằng ban đầu anh không nhận ra những tiếng động lớn mình nghe thấy là tiếng súng, cho đến khi nhìn thấy 4 thi thể nằm trên mặt đất.

Một người khác chạy vào đồn cảnh sát tại quảng trường để trú ẩn cho biết nơi này chật kín người đang nằm dưới sàn nhà để tránh đạn.

Nhiều video khác được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại khung cảnh hỗn loạn sau vụ xả súng, với sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát và đông người dân vây quanh các nạn nhân nằm trên mặt đất.

Theo BBC, nghi phạm được cho là mang theo vũ khí và trang phục theo phong cách quân đội.

CNN đưa tin, sau khi cảnh sát có vũ trang truy đuổi chiếc ô tô của nghi phạm đến khi phương tiện này gặp tai nạn, đối tượng được cho là đã đấu súng với lực lượng chức năng.

Một cảnh sát bị bắn một phát, trong khi người khác trúng 3 phát đạn. Một trong hai người được cho là bị tổn thương phổi nghiêm trọng, phổi không còn hoạt động và cần được truyền máu nhóm AB+ khẩn cấp.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan đã kêu gọi người dân nhanh chóng đến các trung tâm hiến máu để hỗ trợ lực lượng cảnh sát bị thương.

Nghi phạm cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện phẫu thuật.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét nhà riêng của nghi phạm, nằm cách Krakow khoảng 200 km, cảnh sát phát hiện thêm 3 thi thể, gồm 2 phụ nữ và 1 nam giới.

Sau vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan bác bỏ thông tin nghi phạm từng là quân nhân.

"Người đàn ông này không phải và chưa từng là quân nhân trong Lực lượng Vũ trang Ba Lan, cũng chưa bao giờ có liên quan đến quân đội", Bộ trưởng Quốc phòng nước này khẳng định.

Theo CNN, trong ô tô của nghi phạm còn có nhiều loại vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, động cơ gây án hiện vẫn chưa được xác định.

Tại một cuộc họp báo, một bộ trưởng khác cho biết nghi phạm được cho là có sự "say mê với các hệ tư tưởng cực hữu" và mang những quan điểm rất cực đoan.

Sau vụ tấn công, tối 7/11, lực lượng cảnh sát có vũ trang được triển khai với quy mô lớn trên khắp thành phố Krakow.

Các biện pháp an ninh cũng được tăng cường tại thủ đô Warsaw và nhiều khu vực khác của Ba Lan.