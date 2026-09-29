Vụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Vướng vòng lao lý vì lo 'chạy tội' cho chồng

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều 29/9, phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các đơn vị liên quan tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi.

Vướng vòng lao lý vì lo “chạy tội” cho chồng

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thái Hoàng (SN 1991, ở Hải Phòng) bị Công an thành phố Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sau khi Hoàng bị bắt, thông qua mối quan hệ xã hội, vợ của Hoàng là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) liên hệ với Nguyễn Tuấn Minh để nhờ giúp đỡ. Minh hẹn gặp Ngọc tại một quán ăn ở TP. Hải Phòng. Tại đây, Minh bảo với Ngọc sẽ lo “cho Hoàng đi giám định tâm thần để từ đó Hoàng không bị xử lý hình sự và được về nhà luôn không bị tạm giam nữa”. Minh hứa sẽ nhờ “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh để lo việc cho Hoàng với chi phí là 1,8 tỷ đồng.

Thời điểm đó, Ngọc xin giảm xuống còn 1,2 tỷ đồng, nhưng Minh không đồng ý. Đến ngày 28/4/2023, Công an Hải Dương (cũ) ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thái Hoàng về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giam".

Ngày 7/5/2023, Ngọc chuyển cho Minh 800 triệu đồng để lo việc cho chồng. Theo lời của bị cáo Ngọc tại tòa, khi đó Minh hứa hẹn, sau 2 tuần Hoàng sẽ được đi giám định tâm thần.

Đến hẹn nhưng chồng chưa được đi giám định tâm thần nên Ngọc nhiều lần điện thoại giục Minh thì Minh cho Ngọc số điện thoại của “bà trùm” Mai Anh để trao đổi.

Toàn cảnh phiên tòa.

Ngày 22/8/2023, Công an TP. Hải Dương (cũ) ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định tâm thần đối với Trần Thái Hoàng.

Ngày 25/8/2023, Hoàng được bàn giao cho Viện Pháp y để theo dõi giám định nội trú. Mai Anh đã thông báo cho Ngọc biết và Ngọc đã được gặp Hoàng tại cổng chính Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Khoảng đầu tháng 9/2023, Mai Anh bảo Ngọc chuyển thêm cho Mai Anh 600 triệu đồng để lo chạy kết luận giám định cho DJ Thái Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc. Sau đó, Ngọc đã chuyển đủ 600 triệu đồng cho “bà trùm”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong thời gian Hoàng theo dõi giám định, Mai Anh đến nhà ông Trần Văn Trường, cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương đưa 200 triệu đồng để đặt vấn đề kết luận giám định cho Hoàng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Trước khi Hội đồng giám định họp lần cuối, Trường lần lượt gọi cấp dưới vào phòng làm việc và đưa tiền để giám định cho DJ Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và được đi chữa bệnh bắt buộc.

Ngày 29/9/2023, Hội đồng giám định đã ban hành Kết luận giám định đối với Hoàng, kết luận: “Tại thời điểm giám định bị can Trần Thái Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.”

Ngày 6/10/2023 VKSND TP. Hải Dương (cũ) đã ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Trần Thái Hoàng tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cùng ngày Hoàng đã được bàn giao cho Viện Pháp y để chữa bệnh bắt buộc.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc cho hay, trong khi bản thân bị cáo đang phải đứng trước tòa khai tội vì cáo buộc đã cùng người khác làm sai lệch kết luận giám định tâm thần đối với chồng mình thì Trần Thái Hoàng đã được ra tù.

Bị cáo Ngọc khai: “Chồng bị cáo bị tuyên mức án 16 tháng tù và hiện đang ở nhà”.

Hai cựu cán bộ công an thừa nhận hành vi sai trái

Cùng trong phần xét hỏi, HĐXX cũng dành thời gian thẩm vấn bị cáo Lê Văn Thưởng, nguyên là điều tra viên của Công an Hà Nội và Đỗ Văn Tuấn, cựu cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP. Hà Nội.

Cáo trạng cho rằng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn 2 lần môi giới hối lộ để nhờ ông Trường ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của 2 bị can để họ được đi chữa bệnh bắt buộc. Ngoài ra, khi được phân công đi xác minh điều kiện thi hành án của Nguyễn Thị Hồng Vân, Tuấn được Vân cho 5-10 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Thưởng bị cáo buộc đưa hối lộ cho ông Trường và 2 người khác 250 triệu đồng để làm sai lệch kết luận giám định tình trạng bệnh tâm thần của Bùi Thị Thanh Thủy.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, 2 cựu cán bộ công an Lê Văn Thưởng và Đỗ Văn Tuấn đều thừa nhận, hành vi của mình là sai trái.

Vợ cựu Viện trưởng nhận hối lộ

từ “bà trùm” như thế nào?

Trong phần xét hỏi sáng nay, HĐXX hỏi nhóm bị cáo nhận "Nhận hối lộ", Trong đó, HĐXX xác định có bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ của cựu Viện trưởng Trần Văn Trường) đã nhiều lần nhận tiền, vật chất từ bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh.

Bị cáo Trần Văn Trường trả lời các câu hỏi trước Hội đồng xét xử.

Trả lời lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Hòa thừa nhận 2 lần nhận tiền từ Mai Anh. Lần đầu tiên, Hòa được Mai Anh chuyển 100 triệu đồng nhưng không nói gì, chỉ bảo "cứ cầm"; lần thứ hai, vì muốn nhờ Hòa nói với Trường xin được ở phòng riêng, Mai Anh biếu túi quà bên trong có 4 tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng.

"Bị cáo kiểm tra thấy thiếu 4 tờ nên nhắn lại Mai Anh", bị cáo Hòa nói. Lời khai này cũng giống lời Hòa khai với Cơ quan điều tra được thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Chủ tọa hỏi bị cáo Hòa: "Bị cáo hiểu là phải 200 triệu đồng nên mới nhắn thế đúng không?". Tuy nhiên, bị cáo Hòa không trả lời thẳng vào trọng tâm mà nói “giữa bị cáo với Mai Anh không có thỏa thuận nào trước đó”.

Ngoài 2 lần nhận tiền, vợ của cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương còn khai được Mai Anh mua tặng một chiếc xe máy điện. Đây là quà cảm ơn khi Hòa đã nói với chồng xử lý việc cho nữ bệnh nhân này tại bệnh viện.

Đáng chú ý, bị cáo Hòa cũng tường trình lại nội dung bị cáo Trần Văn Trường nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Khi đó, Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên bọc tiền. Theo Hòa, mỗi khi chồng mang tiền về, bị cáo là người ghi những ký hiệu như “DC”, “BC” bên ngoài các bọc tiền. Việc ghi ký hiệu, để ghi nhớ thực hiện theo yêu cầu của chồng.

“Chồng bảo như nào thì bị cáo ghi như thế”, Hòa nói và cho biết không được hỏi chồng tiền đó của ai.

Khi chủ tọa hỏi thêm về ý nghĩa các ký hiệu, Hòa cho hay những chữ được ghi bên ngoài cọc tiền là ký hiệu liên quan đến người này, người kia, trong đó có những khoản bị cáo hiểu là tiền của điều dưỡng.

Bị cáo Hòa trình bày, bản thân không hiểu ý nghĩa các ký hiệu này nhưng tự hiểu là để đánh dấu tiền của ai đưa.

Hồ sơ vụ án xác định, khoảng tháng 4/2023, trong thời gian trốn khỏi viện, Mai Anh và bạn trai tiếp tục có hành vi gây rối trật tự công cộng và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) Hà Nội khởi tố. Lo bị bắt tạm giam, Mai Anh tìm cách quay lại viện, đồng thời nhờ bị cáo Hòa giúp đỡ.

Tối 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hòa, ghi nội dung “trả tiền”.

Tối 18/9/2023, Mai Anh tiếp tục đến nhà ông Trường để trực tiếp xin được ở phòng riêng cùng hai con và người giúp việc. Khi ra về, Mai Anh để lại một gói quà. Bà Hòa mở gói quà, phát hiện bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bà nhắn cho Mai Anh "hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé”.

Cơ quan điều tra còn cáo buộc Mai Anh thông qua bà Hòa để can thiệp công việc nội bộ của Viện, giúp những cán bộ, nhân viên có quan hệ thân thiết được đi học hoặc chuyển sang vị trí mong muốn.

Khoảng tháng 4/2024, Mai Anh nhờ bà Hòa giúp 4 nhân viên của Viện gồm Lê Thị Thanh Hường, Vũ Tất Đạt, Đỗ Ngọc Tú và Trần Đại Quân được học chứng chỉ điều dưỡng. Bà Hòa đã “dựa bóng” chồng để đăng ký cho 4 người học trực tuyến vào buổi tối mà không phải báo cáo Phòng Tổ chức của Viện. Mai Anh sau đó tiếp tục nhờ bà Hòa xin cho Nguyễn Văn Quang và Trần Quốc An chuyển từ Khoa Khám bệnh và cận lâm sàng sang Khoa Điều trị bắt buộc nam.

Nguyễn Thị Minh Quyên (vợ của Nguyễn Văn Quang) được đề nghị chuyển từ Khoa Điều trị bắt buộc nam sang Khoa Điều trị bắt buộc nữ do hai vợ chồng không được công tác cùng khoa.

Bà Hòa đồng ý rồi nói lại với chồng. Ngày 2/5/2024, ba nhân viên trên được chuyển khoa theo đề nghị. Đổi lại, Mai Anh mua một xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng, để hợp đồng đăng ký đứng tên bà Hòa và giao xe cho người này.

Một thời gian sau, Mai Anh tiếp tục đặt vấn đề tặng bà Hòa một chiếc xe điện ba bánh. Bà Hòa đồng ý, gửi hình ảnh chiếc xe trị giá 28,5 triệu đồng để Mai Anh chuyển tiền cho chủ cửa hàng. Chiếc xe sau đó được giao đến nhà bà Hòa.