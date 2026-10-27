Vụ việc vỡ màn hình gập trên iPhone Duo: Nhà cung ứng bản lề Fine M-Tec bác bỏ lỗi linh kiện

Sự cố nứt vỡ tấm nền trên mẫu smartphone màn hình gập iPhone Duo đang trở thành tâm điểm chú ý trong giới công nghệ sau khi thiết bị chính thức mở bán. Hàng loạt hình ảnh và video từ người dùng cùng các kênh mổ xẻ thiết bị ghi nhận tình trạng hư hỏng xuất hiện dọc theo đường gập ở giữa. Trước những nghi vấn hướng về bộ phận cơ học, Fine M-Tec – đơn vị sản xuất linh kiện cơ khí hỗ trợ màn hình – đã chính thức lên tiếng bác bỏ trách nhiệm liên quan đến lỗi phần cứng này.

Nhà cung ứng bản lề phủ nhận trách nhiệm kỹ thuật

Fine M-Tec là doanh nghiệp phụ trách sản xuất bản lề bên trong và các tấm đệm kim loại hỗ trợ màn hình OLED gập. Trong chuỗi cung ứng, các bộ phận này giữ vai trò phân bổ lực phân tán, nâng đỡ tấm nền và giảm thiểu áp lực cơ học phát sinh trong các chu kỳ đóng mở liên tục của điện thoại.

Một phần cơ chế bản lề của iPhone Duo bị gãy rời. Nguồn ảnh: CuriousHagi/YouTube

Trước áp lực dư luận về độ bền linh kiện, đại diện Fine M-Tec thông qua trang The Elec khẳng định những vấn đề chất lượng ghi nhận gần đây không bắt nguồn từ sản phẩm do công ty cung cấp. Doanh nghiệp này cũng lưu ý việc là đối tác cung ứng cho Samsung Display không đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm trực tiếp cho lỗi hiển thị trên iPhone Duo, đồng thời cân nhắc các biện pháp pháp lý trước những cáo buộc thiếu căn cứ kỹ thuật.

Phân tích cấu trúc nếp gập và nghi vấn hỏng hóc cơ học

Các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng tổn hại trên iPhone Duo không chỉ đơn thuần là nứt kính thông thường mà xuất hiện tập trung tại vị trí giao cắt giữa cơ cấu gập và tấm nền hiển thị. Vết hư hại có xu hướng chạy ngang tại một điểm cố định trên trục gập, sau đó kéo dài làm hỏng các hàng và cột điểm ảnh kế cận.

Màn hình iPhone Duo bị hỏng, được đặt chồng lên mô hình bản lề và hình ảnh chụp cắt lớp (CT). Các đường kẻ cho thấy những hàng và cột điểm ảnh bị hư hại, cùng vị trí giao nhau tại khu vực bản lề. Nguồn ảnh: iFixit

Quá trình tháo dỡ và chụp cắt lớp vi tính (CT) từ các chuyên gia phần cứng cho thấy một chi tiết dạng tấm phẳng trợ lực nằm sát trung tâm bản lề có dấu hiệu bị tách đôi. Khu vực này nằm ngay dưới đường đi của cáp nối truyền tín hiệu giữa hai nửa thiết bị. Giới phân tích nhận định nếu tấm đỡ cơ học này bị gãy rời hoặc chịu biến dạng ngoài biên độ thiết kế, áp lực tập trung cục bộ sẽ tác động thẳng lên mặt sau của tấm nền OLED mỏng manh.

Dù vậy, nguyên nhân cốt lõi vẫn đang trong quá trình điều tra đa chiều. Giới chuyên môn đánh giá sự cố có thể là sự cộng hưởng giữa ứng suất bản lề, độ bền vật liệu của tấm đỡ, cáp kết nối hoặc giới hạn đàn hồi của chính tấm nền hiển thị.

Phản hồi từ Apple và đánh giá tỷ lệ lỗi

Về phía Apple, hãng công nghệ xác nhận đã nắm được thông tin về các trường hợp hư hại màn hình và hướng dẫn người dùng liên hệ các trung tâm dịch vụ AppleCare để được kiểm tra, thay thế thiết bị theo chính sách bảo hành. Dữ liệu ghi nhận từ 20 quầy hỗ trợ Genius Bar tại thời điểm ngày 26/10 mới ghi nhận 4 trường hợp đem máy đến khiếu nại, cho thấy hiện tượng nứt vỡ chưa xảy ra trên diện rộng.

Đối với các dòng thiết bị mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, độ bền bản lề luôn là bài toán phức tạp đòi hỏi sự cân bằng tuyệt đối giữa cơ học chính xác và hóa học vật liệu. Kết luận kiểm định kỹ thuật cuối cùng sẽ là cơ sở quan trọng để Apple và các đối tác chuỗi cung ứng hoàn thiện kết cấu cho các thế hệ màn hình gập tiếp theo.