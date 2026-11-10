Vụ việc tại Nvidia và những tác động tới ngành AI

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn NVIDIA Jensen Huang (áo đen). Ảnh: Đức Thắng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Ngày 8/11, ông Huang, 63 tuổi, trong thư gửi nhân viên thừa nhận rằng từng có quan hệ ngoài hôn nhân và bày tỏ sự hối lỗi với gia đình. Trước đó, những thông tin liên quan đến bà Alice Huang, người phụ nữ có quan hệ với ông, đã làm dấy lên nhiều lo ngại.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia cũng đã mở một cuộc điều tra độc lập đối với vị CEO, song cho biết chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia hay bí mật của tập đoàn bị xâm phạm. Ông Huang vẫn giữ chức CEO trong thời gian rà soát.

Nvidia hiện chiếm khoảng 90% thị trường chip dùng để huấn luyện và vận hành mô hình AI. Do bộ xử lý đồ họa (GPU) khan hiếm, các tập đoàn công nghệ hàng đầu đều trông cậy vào Nvidia để duy trì nguồn cung. Ông Huang còn rót lợi nhuận của Nvidia vào các công ty AI, những đơn vị sau đó dùng chính số tiền này mua chip Nvidia. Vì vậy, mọi biến cố tại tập đoàn có thể lan ra toàn ngành.

Vụ việc cũng nổ ra vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm: chỉ vài ngày trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của startup AI Anthropic. Sự kiện này vốn được xem là phép thử quan trọng đối với niềm tin của giới đầu tư vào "cơn sốt" AI vốn đang có dấu hiệu chững lại.

Giới đầu tư tại Thung lũng Silicon đang chia rẽ về tương lai của ông Huang. Một nhóm các nhà đầu tư lớn đã lên tiếng bảo vệ ông Huang. Ông Shaun Maguire, quản lý cấp cao tại quỹ Sequoia Capital, viết trên mạng xã hội X rằng dù ông Huang đã mắc sai lầm, nhưng ông vẫn là "nhân tố không thể thay thế đối với vị thế dẫn đầu về AI của nước Mỹ".

Ở chiều ngược lại, nhiều nhà đầu tư nghi ngờ khả năng trụ vững của CEO Nvidia. Chuyên gia Gary Black từ quỹ Future Fund nhận định ông Huang không có người kế vị tự nhiên nào trong tập đoàn, đồng thời nhấn mạnh HĐQT thường cố gắng né tránh rủi ro pháp lý. Ông Dan Ives, chuyên gia phân tích tại công ty Yorkville Ives & Co, dự báo ông Huang nhiều khả năng giữ chức trong ngắn hạn, song có thể bị thay thế tùy theo kết quả điều tra nội bộ.

Ông Huang từng thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng hạn chế bán chip sang Trung Quốc. Cuối năm ngoái, nỗ lực bán các dòng chip mạnh nhất của Nvidia cho các doanh nghiệp Trung Quốc đã bị Ngoại trưởng Marco Rubio và các quan chức khác chặn lại. Tổng thống Donald Trump chỉ cho phép bán các dòng chip kém tiên tiến hơn, kèm theo điều kiện chính phủ Mỹ sẽ thu 25% lợi nhuận từ các giao dịch này.

Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, các nghị sĩ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở cả hai đảng được dự báo sẽ chất vấn vấn đề này. Lãnh đạo một số ủy ban Hạ viện đã đề nghị ông Huang dự cuộc họp kín về quy trình bảo mật của Nvidia vào ngày 18/11.

Giới phân tích dự báo Quốc hội mới có thể mở các phiên điều trần, gây thêm tổn hại cho ông Huang và Nvidia. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng còn quá sớm để kết luận ông Huang là mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ khi sự việc chưa được làm rõ.