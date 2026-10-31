Vụ việc 3 hiệu trưởng làm giáo viên: Quy Nhơn Nam rà soát, điều chỉnh nhân sự

Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, có nguyện vọng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp.

Ngày 31/10, thông tin từ UBND phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết đã tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp.

Cụ thể, bà Cao Thị Hồng Nghĩa, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung và bà Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, có nguyện vọng không giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, tiếp tục công tác giảng dạy đến khi nghỉ hưu.

Riêng bà Mạc Hoàn Tố Quyên, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, có nguyện vọng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp. UBND phường sẽ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo, thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định.

Cùng với việc rà soát phương án nhân sự, UBND phường đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu, sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại một số trường học. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, UBND phường cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Trước đó, phường Quy Nhơn Nam sắp xếp 13 cơ sở giáo dục thành 6 cơ sở; số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống còn 19 người, nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT xác định một số nội dung trong việc bố trí cán bộ quản lý và nhân viên kế toán tại các trường sau sáp nhập chưa phù hợp với định hướng của UBND tỉnh.

Đáng chú ý, có 5 hiệu trưởng trước sắp xếp không được bố trí giữ chức vụ quản lý mà phân công làm giáo viên. Qua làm việc, 2 trong số này chưa được bố trí chức vụ Phó Hiệu trưởng tại trường mới bày tỏ nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý, thống nhất chuyển sang giảng dạy.

Đối với 3 trường hợp còn lại, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát phương án nhân sự, bố trí giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng.