Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha bày tỏ lấy làm tiếc về những “hậu quả ngoài ý muốn” từ các cuộc tấn công bằng UAV của nước này tại Libya cuối tuần qua. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Sybiha cho biết đã điện đàm với Ngoại trưởng lâm thời Libya Taher al-Baour để trao đổi về những diễn biến gần đây ngoài khơi quốc gia Bắc Phi và tại cảng Benghazi.

Ngoại trưởng Ukraine tái khẳng định sự ủng hộ của Kiev đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Libya và các nỗ lực thống nhất đất nước.

Ông Sybiha nhấn mạnh Ukraine có quan hệ hữu nghị lâu năm với Libya, tôn trọng người dân nước này và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương.

Theo ông, Ukraine cũng là đối tác đáng tin cậy, đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực của Libya thông qua việc cung cấp ngũ cốc và các mặt hàng thực phẩm khác.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, an ninh lương thực, kinh tế, thương mại và chính trị.

Ngoại trưởng Ukraine cho biết đã giải thích với người đồng cấp Libya rằng các hành động của Kiev chưa bao giờ nhằm vào Libya hay người dân nước này, mà chỉ nhắm tới các mục tiêu quân sự của Nga trực tiếp phục vụ hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine. Ông bày tỏ lấy làm tiếc về những hậu quả ngoài ý muốn, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân Libya.

Ông Sybiha khẳng định, Ukraine không có ý định mở rộng xung đột với Nga sang Libya hay bất kỳ quốc gia nào khác, đồng thời đánh giá cao cơ hội đối thoại trực tiếp và trao đổi cởi mở với phía quốc gia Bắc Phi.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi một tàu chiến Nga neo đậu tại cảng Benghazi bị thiết bị bay không người lái trên biển tấn công vào rạng sáng 23/11, khiến 10 người bị thương. Cùng ngày, một tàu chở hàng ngoài khơi Benghazi cũng trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận Kiev đứng sau hai vụ tấn công, tuyên bố lực lượng Ukraine đã đánh chìm tàu hộ tống Merkury của Nga và tập kích tàu chở hàng MV Angara, mà ông cho rằng Moscow sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Chính quyền miền Đông Libya đã gửi đơn khiếu nại lên Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đề nghị tiến hành điều tra quốc tế về các vụ tấn công. Lực lượng miền Đông sau đó thông báo hai quân nhân hải quân Libya đã tử vong do vết thương trong vụ việc ngày 23/11.

Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) đặt trụ sở tại Tripoli cũng lên án các vụ tấn công và yêu cầu Ukraine giải thích, đồng thời phản đối việc sử dụng lãnh thổ và vùng biển Libya cho các hoạt động quân sự của nước ngoài.