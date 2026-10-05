Vụ Tuấn Thần Đèn: Số tiền chênh lệch xuất hóa đơn của Công ty ALMA hơn 7,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, quê Thanh Hóa, tức Tuấn “Thần Đèn”) cùng các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA) và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”).

Trong hàng loạt hành vi bị cáo buộc, kết luận điều tra hé lộ chi tiết đáng chú ý xảy ra chỉ vài ngày trước khi cơ quan công an tiến hành khám xét.

Theo tài liệu điều tra, đối với hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), Quân là thủ quỹ Công ty ALMA khai được Nguyễn Anh Tuấn giao tiếp nhận, quản lý toàn bộ nguồn tiền bán hàng, gồm tiền theo giá trị hóa đơn và khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Hàng ngày, các khoản thu, chi được Quân tự ghi ra giấy hoặc nhờ một số người khác ghi giúp. Cuối ngày, Quân cộng tổng tiền thu, tiền chi, xác định số tồn quỹ rồi báo cho Nguyễn Anh Tuấn biết. Những tờ giấy ghi chép sau đó được cất trong két sắt.

Khoảng 3 ngày trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét, Nguyễn Anh Tuấn gọi điện cho Quân.

Theo lời khai được nêu trong kết luận điều tra, Tuấn nói: “Đợt này công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi”.

Sau cuộc gọi, Quân khai đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu, chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA và chứng từ ghi nhận những khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Theo kết luận điều tra, cách thức thu tiền ngoài hóa đơn tại Công ty ALMA được tổ chức trong quá trình bán đất khai thác từ mỏ Tượng Sơn.

Sau khi công ty bắt đầu khai thác mỏ từ tháng 7/2024, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn bị cáo buộc thống nhất việc thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế.

Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn, lượng khoáng sản bán ra không được hạch toán mà bị để ngoài sổ sách kế toán.

Chủ trương trên sau đó được Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với các nhân viên kế toán để thực hiện.

Khi khách hàng liên hệ mua đất, những người phụ trách sẽ thỏa thuận về số lượng, đơn giá thực tế và giá trị ghi trên hóa đơn. Hàng ngày, số liệu thực tế về lượng đất bán, công nợ của từng khách hàng được tập hợp, theo dõi, trong đó có dữ liệu lưu trên USB của nhân viên kế toán.

Đáng chú ý, kết quả điều tra xác định đối với phần tiền chênh giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng được hướng dẫn mang tiền đến nhà mẹ Nguyễn Anh Tuấn tại TP Thanh Hóa để giao trực tiếp cho Lê Văn Quân.

Còn tiền bán đất không xuất hóa đơn được một người khác nhận trực tiếp từ khách hàng tại mỏ, sau đó chuyển qua những người liên quan trước khi giao cho Quân quản lý.

Việc sử dụng các khoản tiền trên, theo kết luận điều tra, do Nguyễn Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo Quân thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA là hơn 7,616 tỷ đồng.

Lời khai của 53 khách hàng mua đất cũng được cơ quan điều tra thu thập. Trong đó, 44 người khai muốn mua được đất phục vụ các dự án, công trình nên phải chấp thuận yêu cầu của Công ty ALMA về việc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế mua bán.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng, gồm thiệt hại liên quan khoản tiền ngoài hóa đơn và phần khoáng sản không được kê khai theo quy định.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đối với hành vi bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; các bị can khác được xác định có vai trò giúp sức ở những mức độ khác nhau.