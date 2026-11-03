Vụ tử vong tại cây xăng đóng cửa: Vì sao vẫn có người làm việc?

Liên quan vụ hai công nhân tử vong tại hầm chứa nhiên liệu ở cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Ngô Cát, phường Thuận Hóa, TP. Huế, lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Huế cho biết, hai nạn nhân là nhân viên của một công ty ở Đắk Lắk, đối tác chuyên súc rửa, vệ sinh bồn chứa nhiên liệu cho đơn vị.

Hai công nhân gặp nạn là anh Lê Hoài P. (25 tuổi, quê Thanh Hóa) và anh Nguyễn Đức T. (32 tuổi, quê Đắk Lắk).

Cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa, Huế) - nơi hai công nhân gặp nạn dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 9-10h ngày 1/11, ba công nhân của công ty chuyên xử lý bồn chứa ở Đắk Lắk đến cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Ngô Cát (Huế) để khảo sát vị trí, địa hình và hiện trạng bồn chứa, chuẩn bị cho công việc tổ chức súc rửa sau này. Thời điểm xảy ra tai nạn, họ chưa tiến hành tác nghiệp vệ sinh, súc rửa bồn chứa.

Quá trình khảo sát hiện trạng, công nhân Lê Hoài P. sơ ý đánh rơi ống hút nhiên liệu vào hầm chứa nên xuống lấy và bất tỉnh. Thấy đồng nghiệp gặp nạn, công nhân Nguyễn Đức T. xuống ứng cứu nhưng cũng bị ngất. Công nhân còn lại ở phía trên lập tức liên hệ lực lượng chức năng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đáng chú ý, cửa hàng xăng dầu tại đường Lê Ngô Cát đã ngừng kinh doanh từ tháng 1/2026, sau khi TP. Huế có quyết định thu hồi mặt bằng vào năm 2025 do doanh nghiệp hết thời hạn thuê đất. Vị trí cây xăng nằm trên đường Lê Ngô Cát, đoạn giao với đường Điện Biên Phủ, đối diện di tích đàn Nam Giao. Đây là khu vực thành phố định hướng chỉnh trang, tạo cảnh quan phù hợp với không gian chung liên quan di tích cấp quốc gia.

Tuy nhiên, trong thời gian thành phố chưa triển khai chỉnh trang do còn tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Huế tham gia đấu giá và được thuê lại mặt bằng mà đơn vị từng làm cửa hàng trong thời hạn 5 năm. Theo lãnh đạo công ty, hợp đồng có điều khoản thành phố được quyền thu hồi đất bất cứ lúc nào khi phát sinh nhu cầu sử dụng.

Doanh nghiệp lý giải việc thuê lại nhằm duy trì điểm cung ứng nhiên liệu phục vụ người dân, nhất là trong mùa mưa lũ. Trong các trận lụt lịch sử năm 1999 và 2020, cây xăng Lê Ngô Cát là một trong những điểm còn hoạt động nhờ địa hình cao, trong khi nhiều cửa hàng khác phải đóng cửa do ngập lụt, chia cắt.

Sau khi được thuê lại mặt bằng, doanh nghiệp tiếp tục thuê đối tác ở Đắk Lắk vệ sinh các bồn chứa nhiên liệu để phục vụ kiểm tra, nghiệm thu trước khi mở cửa trở lại. Dù đã sục rửa bể chứa khi bàn giao đất cho Nhà nước năm 2025, công ty vẫn yêu cầu vệ sinh thêm do các bồn trước đây chứa xăng A95, nay dự kiến chuyển sang chứa xăng sinh học. Theo doanh nghiệp, đây cũng là khâu chuẩn bị cần thiết để cơ quan chức năng kiểm tra, nghiệm thu, bởi kinh doanh xăng dầu là ngành nghề có điều kiện.

Sau tai nạn, công ty kinh doanh xăng dầu tại Huế cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc; đồng thời cử lãnh đạo, cán bộ đưa thi thể hai công nhân về quê lo hậu sự, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trước mắt mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định đây là tai nạn lao động đáng tiếc. Hai nạn nhân đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh bồn chứa, từng tham gia xử lý nhiều bồn nhiên liệu.