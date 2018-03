Vụ tử vong khi phá thai bằng nước rau ngót: Lang băm học hết lớp 7

Sau khi yêu cầu Sở Y tế Nghệ An báo cáo về trường hợp thai phụ Vi Thị Khuyên (bản Đôm 2, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) tử vong sau khi phá thai ở một thầy lang tại địa phương, ngày 30-3, Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Đoàn xác minh của Sở Y tế tỉnh Nghệ An về trường hợp này.