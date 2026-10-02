Vụ tù binh Triều Tiên: Hàn Quốc cảnh báo hành động cứng rắn nếu Ukraine không xin lỗi

Theo Yonhap, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Lee Jae-myung cáo buộc Ukraine đơn phương tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh dù trước đó chính Kiev yêu cầu giữ bí mật.

Ông cho rằng việc Ukraine phủ nhận thỏa thuận bảo mật làm tổn hại uy tín của lãnh đạo Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh vụ việc liên quan đến phẩm giá của đất nước và người dân.

Tuy nhiên, Tổng thống Lee Jae-myung chưa công bố cụ thể các biện pháp sẽ áp dụng.

Tranh cãi nảy sinh sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9 rằng Kiev đã chuyển hai tù binh Triều Tiên sang Hàn Quốc.

Hai binh sĩ này bị lực lượng Ukraine bắt giữ tại tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 1-2025. Seoul khẳng định việc công bố thông tin vi phạm cam kết bảo mật, trong khi phía Ukraine phủ nhận có thỏa thuận như vậy.

Theo The Korea Times, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết yêu cầu bảo mật được đặt ra ngay từ đầu quá trình đàm phán, nhằm bảo vệ các tù binh và gia đình họ.

Hàn Quốc cũng khẳng định có hồ sơ bằng văn bản về thỏa thuận với Ukraine, nhưng không công bố do nguyên tắc bảo mật tài liệu ngoại giao.

Ông Lee Jae-myung chỉ trích những phát biểu từ chính phủ Ukraine về nguy cơ xung đột quân sự giữa hai miền Triều Tiên, cho rằng các phát biểu này có thể khuyến khích chiến tranh trên bán đảo.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha coi đây là hiểu lầm ngoại giao, bày tỏ mong muốn sớm giải quyết và duy trì hợp tác với Hàn Quốc.