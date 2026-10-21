Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông đối thoại, giải đáp triển khai giáo dục tăng cường, theo nhu cầu người học

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông.

Ngày 21/10, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức hội thảo nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT ngày 30/9/2026 của Bộ GD&ĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (có hiệu lực từ ngày 15/11/2026). Hội thảo đồng thời giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan.

Tại hội thảo, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông đã trực tiếp giải đáp các vướng mắc, băn khoăn của các nhà trường từ thực tiễn triển khai Thông tư 85.

Tổ chức lại thời lượng học tập trong ngày, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh

Đại diện Cụm 1 đề nghị Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể triển khai Thông tư 85, tập trung vào hai vấn đề.

Thứ nhất là bố trí thời khóa biểu và thời lượng học 2 buổi/ngày: Nếu không tổ chức các chương trình liên kết, những lớp chưa đủ 9 buổi/tuần có được tan học sớm không? Việc chênh lệch giờ tan học giữa các khối lớp và kinh phí giữ học sinh ở lại, chi trả cho đơn vị liên kết sẽ được giải quyết như thế nào?

Thứ hai là bố trí giáo viên dạy các hoạt động tăng cường: Nếu các tiết học phải xếp ngoài giờ, nhà trường, nhất là trường quy mô lớn, sẽ bố trí giáo viên ra sao để bảo đảm tổ chức dạy học?

Với ý kiến này, ông Thái Văn Tài cho rằng cần thống nhất một số nguyên tắc trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, triển khai hoạt động giáo dục tăng cường và bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và định mức giáo viên, ông Tài nhấn mạnh, với định mức 1,5 giáo viên/lớp, hiệu trưởng cần chủ động thiết kế kế hoạch dạy học, phân công giáo viên bảo đảm thực hiện đầy đủ định mức tiết dạy. Thực tế, sau khi hoàn thành các tiết học bắt buộc trong chương trình, giáo viên có thể vẫn chưa đủ định mức. Trước đây, một số trường thường tăng số tiết Toán, Tiếng Việt hoặc đưa các chương trình liên kết từ bên ngoài vào để lấp khoảng thời gian còn trống.

Theo ông Tài, tinh thần của Thông tư 85 là tổ chức lại thời lượng học tập trong ngày theo mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông. Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng thực hiện chương trình chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày; nội dung tăng cường gắn với mục tiêu giáo dục toàn diện, không dạy trước, dạy lại nội dung chương trình, không ôn tập, luyện thi, đồng thời chú trọng những năng lực cần thiết theo định hướng của ngành, như trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, năng lực số, giáo dục STEM, kỹ năng sinh tồn và các nội dung đã được Bộ GD&ĐT hướng dẫn.

Nhấn mạnh bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ông Tài cho rằng những nội dung giáo dục cần thiết để hình thành năng lực cho học sinh nếu chỉ tổ chức theo nhu cầu đăng ký có thu phí, học sinh có điều kiện kinh tế sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận hơn, trong khi học sinh ở vùng sâu, vùng xa có thể bị hạn chế cơ hội học tập.

Vì vậy, các trường cần xác định nội dung tăng cường phù hợp, bảo đảm mọi học sinh có cơ hội tiếp cận bình đẳng, không để việc học những nội dung giáo dục cần thiết phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình.

Về kinh phí tổ chức hoạt động tăng cường, ông Tài cho biết, theo Thông tư 85, nhà trường không được thu tiền của người học đối với hoạt động giáo dục tăng cường dưới bất kỳ hình thức nào; kinh phí được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên của nhà trường và các nguồn hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện tại các trường công lập. Việc xác định nguồn kinh phí cần gắn với khung thời gian và kế hoạch triển khai tại nhà trường. Kinh phí được sử dụng để chi trả cho những người tham gia tổ chức hoạt động, theo từng trường hợp cụ thể.

Đối với giáo viên chưa hoàn thành định mức tiết dạy, việc dạy hoạt động giáo dục tăng cường được tính vào định mức. Trường hợp giáo viên đã đủ định mức nhưng được giao thêm nhiệm vụ thì được thanh toán theo chế độ dạy thêm giờ. Nếu nhà trường chưa có đủ điều kiện hoặc nhân lực để tổ chức, phải mời chuyên gia, cá nhân bên ngoài tham gia giảng dạy thì việc chi trả thực hiện theo quy định.

Ông Tài cũng lưu ý, nội dung giáo dục tăng cường không nhất thiết giống nhau ở tất cả các trường. Căn cứ điều kiện thực tế và đối tượng học sinh, mỗi trường cần xác định nội dung phù hợp, có thể tập trung vào năng lực số, AI, phát triển ngôn ngữ, năng lực tự chủ và tự học, thay vì triển khai rập khuôn.

Về bố trí thời lượng và thời khóa biểu, ông Tài nhấn mạnh, nếu đã bảo đảm định mức 1,5 giáo viên/lớp thì không thể để học sinh thiếu thời lượng học tập theo yêu cầu. Trường hợp tạm thời chưa triển khai các chương trình liên kết như trước đây, nhà trường phải chủ động bố trí lại hoạt động dạy học, trong đó có hoạt động giáo dục tăng cường, để giáo viên hoàn thành định mức. Không thể để giáo viên tiểu học có định mức 23 tiết/tuần nhưng thực tế chỉ dạy 15-17 tiết. Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra việc thực hiện nội dung này.

Ông Thái Văn Tài nhấn mạnh, Thông tư 85 là văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp văn bản ban hành trước đó, kể cả công văn hướng dẫn, có nội dung trái với Thông tư thì phải thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Tuy nhiên, ông Tài lưu ý việc triển khai Thông tư 85 không đồng nghĩa với áp dụng cứng nhắc ngay lập tức, gây áp lực cho các trường. Thông tư cho phép nơi chưa đủ điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường theo lộ trình thực hiện dạy học 2 buổi/ngày; đồng thời xác định nhiệm vụ của các cấp quản lý và đơn vị liên quan, tạo cơ sở để triển khai theo lộ trình. Sau hội thảo, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ rà soát những vấn đề thuộc thẩm quyền để có hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mỹ Dung.

Phân bổ thời lượng học tập, lưu ý định mức và chế độ của giáo viên

Một Hiệu trưởng trường tiểu học nêu ba vấn đề cần được hướng dẫn, tháo gỡ.

Thứ nhất, về phân bổ thời lượng học tập. Theo Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với cấp tiểu học, các trường phải bảo đảm tối thiểu 32 tiết/tuần. Nếu căn cứ giới hạn không quá 7 tiết/ngày, liệu các trường có thể bố trí 32 tiết cho hoạt động giáo dục chính khóa và tăng cường, đồng thời dành 3 tiết còn lại mỗi tuần cho hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hay không?

Thứ hai, về định mức và chế độ của giáo viên. Định mức giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần, nhưng một số nhiệm vụ kiêm nhiệm, như công tác chủ nhiệm, được giảm trừ tiết dạy. Đề nghị làm rõ phương án xử lý nếu giáo viên được phân công dạy hoạt động giáo dục tăng cường vượt quá 200 tiết thừa giờ theo quy định hằng năm, nhằm bảo đảm quyền lợi và tạo sự yên tâm cho giáo viên.

Thứ ba, đề nghị có hướng dẫn đối với các trường đang triển khai theo chương trình đặc thù của Thành phố. Nếu các tiết học này phải bố trí ngoài giờ, không được xếp xen kẽ, các trường sẽ gặp khó khăn trong xây dựng thời khóa biểu, nhất là những trường có nhiều điểm trường lẻ, giáo viên phải di chuyển giữa các điểm trường nhưng vẫn phải bảo đảm học sinh được tham gia đầy đủ các hoạt động học tập.

Trao đổi về phân bổ thời lượng học tập và bố trí thời lượng giáo dục tăng cường, ông Thái Văn Tài cho biết, quy định không quá 7 tiết/ngày đối với cấp tiểu học không chỉ được nêu trong các văn bản hướng dẫn như Công văn 4567 mà còn được quy định tại Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Theo đó, cấp tiểu học triển khai dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa nội dung thực hiện theo yêu cầu cần đạt của chương trình chính khóa và nội dung giáo dục tăng cường. Đối với chương trình chính khóa, các trường phải bảo đảm giới hạn không quá 7 tiết/ngày. Trong khi đó, hoạt động giáo dục tăng cường là nội dung chưa được quy định trong Thông tư 32, được bố trí ngoài thời lượng chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày theo Thông tư 85. Đây là điểm tháo gỡ, tạo điều kiện để các nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường trong thời gian chờ sửa đổi Thông tư 32.

Đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, nhà trường chỉ được tổ chức khi đã bảo đảm thực hiện đầy đủ hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường; tổ chức theo nhóm học sinh tự nguyện đăng ký, không theo lớp biên chế và không xếp xen kẽ giữa các tiết chính khóa, tăng cường.

Thứ hai, về định mức tiết dạy, tiết kiêm nhiệm và giới hạn thanh toán giờ dạy vượt định mức.

Theo ông Tài, định mức của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần. Giáo viên đảm nhiệm công việc kiêm nhiệm được giảm trừ định mức theo quy định hiện hành; chẳng hạn, giáo viên chủ nhiệm được giảm 4 tiết, còn 19 tiết nghĩa vụ giảng dạy.

Đối với việc tính tiết dạy khi giáo viên đảm nhiệm các nội dung giáo dục tăng cường, ông Tài dẫn quy định tại Thông tư số 05. Theo đó, với những chuyên đề giáo dục do Hiệu trưởng xác định, Hiệu trưởng cùng các bộ phận có liên quan của nhà trường có thể xem xét quy đổi khối lượng nội dung thành số tiết tương ứng. Chẳng hạn, một chuyên đề được quy đổi thành 2, 3 hoặc 5 tiết làm căn cứ tính tiết dạy cho giáo viên. Việc này cần được nhà trường lập biên bản đề xuất và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

Về trường hợp giáo viên được phân công nhiều tiết, khiến tổng số tiết vượt quá 200 tiết phụ trội mỗi năm, ông Tài thừa nhận đây là vướng mắc thực tế. Hiện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục đang chủ trì rà soát, sửa đổi các thông tư liên quan. Vụ Giáo dục Phổ thông đã tiếp nhận nhiều ý kiến và sẽ tiếp tục chuyển kiến nghị đến Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục để nghiên cứu giải pháp tháo gỡ giới hạn thanh toán giờ dạy vượt định mức cho giáo viên.

Thứ ba, về Đề án 5695, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và tổ chức thời khóa biểu.

Ông Tài đánh giá Đề án 5695 về tiếng Anh tích hợp là một đề án ưu việt của TP.HCM, song được xây dựng và triển khai từ trước, trong bối cảnh chưa có những yêu cầu chỉ đạo mới như hiện nay. Vì vậy, Thành phố cần rà soát, phân định rõ nội dung giáo dục tăng cường và nội dung giáo dục theo nhu cầu người học.

Theo ông, những nội dung cốt lõi, có giá trị và cần thiết đối với toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố cần được xác định là hoạt động giáo dục tăng cường, bảo đảm học sinh được thụ hưởng bình đẳng và không phải đóng phí. Những nội dung mở rộng, nâng cao, chuyên sâu có thể được tổ chức theo nhu cầu người học, trên cơ sở học sinh tự nguyện đăng ký và đóng góp kinh phí theo danh mục, mức thu do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Cách phân định này cũng áp dụng với các nội dung giáo dục về trí tuệ nhân tạo (AI): phần kiến thức phổ cập mà mọi học sinh cần được trang bị thuộc hoạt động giáo dục tăng cường; phần nâng cao như lập trình, robot, Internet vạn vật (IoT) theo sở thích, nhu cầu riêng thuộc hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Theo Thông tư 85, việc phân định căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức; không thể căn cứ vào tên gọi của cả một đề án để xếp toàn bộ nội dung vào một trong hai nhóm hoạt động này.

Về việc bố trí thời khóa biểu đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu, ông Tài cho rằng Hiệu trưởng có thể chủ động sắp xếp căn cứ vào phương án tổ chức và kế hoạch được xây dựng từ đầu năm học. Hoạt động theo nhu cầu được tổ chức theo nhóm học sinh đăng ký, không theo lớp biên chế; trường hợp toàn bộ học sinh của một lớp cùng đăng ký thì có thể bố trí thời khóa biểu khoa học, liền mạch cho nhóm học sinh đó, bảo đảm không xếp xen kẽ với các tiết chính khóa, tăng cường.

Ông nhấn mạnh yêu cầu khắc phục tình trạng bất bình đẳng từng được báo chí và phụ huynh phản ánh, khi trong cùng một lớp, học sinh có điều kiện kinh tế được tham gia các tiết học liên kết, còn học sinh không có điều kiện phải ra ngoài hoặc ngồi cuối lớp. Thông tư 85 nghiêm cấm ép buộc học sinh tham gia, sử dụng việc tham gia hay không tham gia để phân loại học sinh. Theo ông, tinh thần chỉ đạo là không để xảy ra bất bình đẳng, phân biệt đối xử trong tiếp cận giáo dục ngay trong một lớp học.

Ông Tài cũng lưu ý, các thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở không thể quy định chi tiết mọi hoạt động tại từng điểm trường. Thông tư mới trao quyền tự chủ lớn hơn cho nhà trường, đồng thời gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng.

Căn cứ điều kiện thực tế, Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học (xây dựng riêng, tách bạch với kế hoạch giáo dục nhà trường), bố trí giáo viên, sắp xếp thời khóa biểu và chịu trách nhiệm giải trình về kế hoạch đã xây dựng.

Các băn khoăn từ cơ sở về triển khai hoạt động giáo dục tăng cường, theo nhu cầu người học trực tiếp được ông Thái Văn Tài giải đáp. Ảnh: Mỹ Dung.

Nhà trường triển khai linh hoạt trên cơ sở nguyên tắc, quy định chung

Cho biết đã giải tỏa khá nhiều lo lắng về Thông tư 85 sau phần trao đổi của Vụ trưởng Thái Văn Tài, đại diện một cụm chuyên môn cấp THPT tiếp tục mong được làm rõ thêm ba vấn đề.

Thứ nhất, nếu nhà trường tổ chức 3-5 môn học tăng cường nhưng học sinh chỉ lựa chọn một số môn trong đó, chẳng hạn 2 trong 4 môn, thì có bảo đảm công bằng không và có được phép triển khai hay không?

Thứ hai, các chương trình giáo dục ngoài giờ do nhà trường tổ chức đã triển khai từ đầu năm học có được tiếp tục duy trì và thu học phí theo Thông tư 85 hay không?

Thứ ba, quy định không xếp xen kẽ các hoạt động này vào chương trình chính khóa được hiểu như thế nào? Nhà trường có thể bố trí vào tiết đầu hoặc tiết cuối buổi học, hay bắt buộc phải tách thành một buổi riêng vào buổi sáng hoặc buổi chiều?

Trước ý kiến này, ông Thái Văn Tài lưu ý, xây dựng thời khóa biểu không chỉ phụ thuộc vào chương trình giáo dục mà còn gắn trực tiếp với cơ cấu đội ngũ giáo viên, nhu cầu thực tế của học sinh và kế hoạch giáo dục của từng nhà trường. Vì vậy, Bộ và Sở GD&ĐT đưa ra các nguyên tắc chung, còn Hiệu trưởng căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng phương án tổ chức phù hợp và chịu trách nhiệm giải trình.

Nhấn mạnh nguyên tắc bảo đảm công bằng, ông Tài cho rằng, nhu cầu của một cá nhân hoặc nhóm nhỏ không được làm ảnh hưởng đến quyền lợi của số đông học sinh. Nếu nhà trường tổ chức hoạt động theo nhu cầu riêng của một nhóm học sinh, cần có lý do chính đáng và bảo đảm không vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Việc nhà trường khảo sát nguyện vọng, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn trong số các nội dung giáo dục tăng cường không thu tiền và đáp ứng nhu cầu phù hợp chính là bảo đảm công bằng. Sự bất bình đẳng xảy ra khi trong thời lượng giáo dục tăng cường dành cho tất cả học sinh nhằm bổ sung kiến thức toàn diện, có em được học nhưng có em không được tham gia vì điều kiện kinh tế. Công bằng không có nghĩa là cào bằng các môn học hay dịch vụ giáo dục theo nhu cầu riêng của mỗi người học.

Theo ông, Bộ và Sở không thể xây dựng các kịch bản thời khóa biểu để đáp ứng mọi tình huống tại từng trường. Khi phát sinh những vấn đề cụ thể, Hiệu trưởng có quyền chủ động đề xuất phương án phù hợp nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh, đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình; kế hoạch được công khai và gửi cơ quan quản lý để theo dõi, không phải là điều kiện để tổ chức. Vì vậy, không nên biến những vấn đề kỹ thuật thuộc thẩm quyền xử lý của từng trường thành vướng mắc về chủ trương chung.

Năm học đầu tiên triển khai Thông tư 85, ông Tài đề nghị các trường thực hiện linh hoạt, phù hợp với khả năng hiện có. Trước hết, Hiệu trưởng cần đánh giá điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên; từ đó lựa chọn các nội dung giáo dục tăng cường thiết thực, vừa sức, như hoạt động liên môn hoặc trải nghiệm, thực hành kiến thức dựa trên năng lực giáo viên và trang thiết bị hiện có.

Trong thời gian chờ Sở GD&ĐT tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù và ban hành hướng dẫn cụ thể, các trường nên từng bước triển khai, chưa vội đưa vào những nội dung phức tạp khi chưa đủ điều kiện tổ chức, tài liệu, học liệu chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Ông cũng lưu ý, nhà trường không thể giữ nguyên kế hoạch giáo dục của những năm học trước, bởi quỹ thời gian trong ngày không tăng thêm, trong khi thời lượng các hoạt động đã được phân định rõ theo quy định mới. Do đó, kế hoạch giáo dục cần được điều chỉnh tương ứng.

Đối với các chương trình đã triển khai từ đầu năm học, theo quy định chuyển tiếp của Thông tư 85, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa đã được phê duyệt kế hoạch hoặc đã ký hợp đồng trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026 - 2027; giấy phép đã cấp theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT được sử dụng đến hết năm học 2026 - 2027.

Về cách xếp thời khóa biểu, quy định không xếp xen kẽ tại Thông tư 85 áp dụng đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, không xếp xen kẽ giữa các tiết chính khóa và tăng cường. Dù bố trí vào tiết đầu hay tiết cuối buổi học, Hiệu trưởng cần căn cứ nguyên tắc chung, điều kiện thực tế và sự đồng thuận của phụ huynh để lựa chọn phương án phù hợp, hạn chế xáo trộn và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Bảo đảm đồng thời quyền lợi giáo viên, công bằng trong tiếp cận giáo dục của học sinh

Ông Thái Văn Tài nhấn mạnh, việc triển khai Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT cần bảo đảm đồng thời quyền lợi của giáo viên và sự công bằng trong tiếp cận giáo dục của học sinh. Giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm và có đóng góp vượt định mức cần được ghi nhận, chi trả theo quy định. Trong khi đó, học sinh trên cùng địa bàn không nên có cơ hội tiếp cận giáo dục khác biệt chỉ vì điều kiện của từng trường.

Về cơ chế tài chính, ông đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT tham mưu Thành phố ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất, trong đó làm rõ nguồn kinh phí theo phân cấp, chế độ đối với giáo viên, danh mục và mức thu đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học.

Thành phố cần rà soát các đề án giáo dục đặc thù đã triển khai, xác định rõ những nội dung cốt lõi thuộc hoạt động giáo dục tăng cường để ngân sách bảo đảm, học sinh được thụ hưởng miễn phí. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội có thể tham gia cung cấp những nội dung nâng cao theo nhu cầu người học. Cách làm này vừa bảo đảm công bằng, vừa tạo điều kiện để nhà trường phát triển hoạt động giáo dục và giáo viên được hưởng chế độ tương xứng.

Về thời lượng giáo dục ở cấp tiểu học, số tiết chính khóa theo chương trình hiện hành là 25 tiết/tuần đối với lớp 1 và lớp 2, 28 tiết đối với lớp 3, 30 tiết đối với lớp 4 và lớp 5. Trong khi đó, khung dạy học 2 buổi/ngày tối đa là 35 tiết/tuần. Khoảng thời gian còn lại trong khung này là không gian để nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, nhưng cần được sử dụng theo định hướng mới, tạo cơ hội phát triển công bằng cho học sinh thay vì chỉ tăng tiết một số môn hoặc bố trí kín các chương trình liên kết như trước đây.

Đối với cấp THPT, ông Thái Văn Tài cho rằng các trường có thể linh hoạt thiết kế hoạt động giáo dục tăng cường từ những nội dung phù hợp trong chương trình. Chẳng hạn, học sinh không lựa chọn môn Tin học vẫn có thể đăng ký các chuyên đề phát triển năng lực số... Việc này giúp các trường từng bước triển khai nội dung giáo dục tăng cường dựa trên chương trình và điều kiện hiện có.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông thông tin thêm: Bộ GD&ĐT đang rà soát, đánh giá quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đối chiếu với yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW để tiếp tục phát triển Chương trình. Các định hướng như dạy học 2 buổi/ngày, phát triển năng lực số và đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo vào nhà trường đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về chính sách và điều kiện thực hiện. Các Thông tư 85, 86 và 89 được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý để các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, chuẩn bị cho việc điều chỉnh chương trình trong thời gian tới.