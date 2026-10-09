Vụ trường Cao đẳng London đào tạo liên kết chui: Quyền lợi người học chưa được giải quyết

Vật vã đòi quyền lợi

Trong đơn gửi Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan, bà N.H.A, từng theo học tại Trường Cao đẳng nghề và Thiết kế thời trang London (LCDF) cho rằng, có sự chậm trễ giải quyết sự việc của LCDF nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người học.

Trường Cao đẳng nghề và Thiết kế thời trang London. Ảnh: Hà Linh

Theo bà A., bà và nhóm học viên đã hai lần gửi đơn tố giác đến Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan. Trong đó, phản ánh nội dung, nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục, tuyển sinh và đào tạo chương trình liên kết quốc tế khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Cố ý cung cấp thông tin gian dối, không trung thực về giá trị pháp lý và khả năng công nhận của văn bằng quốc tế nhằm tạo lòng tin cho phụ huynh, học sinh, từ đó thu những khoản học phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

LCDF thu tiền nhưng học viên ra trường không thể công nhận văn bằng, mất cơ hội học tập tiếp và cơ hội việc làm, gây thiệt hại nặng nề về tài chính, thời gian và tinh thần cho hàng trăm gia đình.

Về diễn biến quá trình giải quyết đơn tố giác liên quan vụ việc tại LCDF, theo bà H.A, các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn tố giác nhưng sau đó xử lý chậm trễ.

Đối với đơn tố giác lần thứ nhất gửi tháng 11/2025; đơn tố giác lần thứ hai gửi tháng 2/2026 đều đã quá thời hạn giải quyết. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tập thể sinh viên bị hại vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản thông báo gia hạn thời hạn giải quyết từ cơ quan thẩm quyền.

Các học viên cho rằng, sự việc kéo dài không được giải quyết triệt để đã đẩy nhiều gia đình vào tình trạng bế tắc, hoang mang kéo dài.

Các học viên cũng bức xúc vì trong khi người học đã chi hàng trăm triệu đồng mỗi năm để nộp học phí chương trình liên kết, được cấp bằng nước ngoài sau đó không được Bộ GD&ĐT công nhận. Sự việc còn chưa được giải quyết thì trường này vẫn tiếp tục tổ chức tuyển sinh, quảng bá chương trình đào tạo và tiếp nhận đăng ký của người học.

Tháng 7, Bộ GD&ĐT kết luận Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội có nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài. Bộ GD&ĐT yêu cầu trường này không tổ chức tuyển sinh đối với các chương trình đào tạo với nước ngoài trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và không triển khai các chương trình đào tạo có yếu tố liên kết với nước ngoài, chương trình sử dụng văn bằng, chứng chỉ nước ngoài, các chương trình đào tạo tại địa điểm thuộc quản lý khi chưa bảo đảm quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngang nhiên liên kết tiếp

Liên quan đến những lùm xùm và kết luận kiểm tra của cơ quan quản lý đối với Trường Cao đẳng Nghề Thiết kế và Thời trang Luân Đôn (Hà Nội), dư luận đặc biệt quan tâm tới thông tin về chương trình liên kết đào tạo giữa đơn vị này và Trường Đại học Nguyễn Trãi. Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã có cuộc trao đổi trực tiếp với TS Nguyễn Tiến Luận, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi.

Khẳng định về việc triển khai chương trình, ông Nguyễn Tiến Luận cho biết, giữa hai bên thực chất mới dừng ở bước xây dựng xong khung chương trình đào tạo, chưa đi vào hoạt động thực tế hay tuyển sinh.

Theo thiết kế ban đầu, Trường Đại học Nguyễn Trãi dự kiến xây dựng chương trình với tỷ lệ 2/3 khối lượng kiến thức do nhà trường đảm nhiệm, 1/3 còn lại là chương trình quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, có mời giảng viên nước ngoài từng giảng dạy tại Anh tham gia. Mục tiêu hướng tới là giúp sinh viên tiếp cận chương trình thực tế, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp để lập nghiệp sau khi tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp cấp cho sinh viên hoàn thành khóa học là bằng đại học của Việt Nam do Trường Đại học Nguyễn Trãi cấp.

Trước băn khoăn về việc thông tin tuyển sinh đã xuất hiện trên mạng xã hội, ông Luận khẳng định nhà trường chưa từng tuyển sinh trước đó và cũng chưa tiếp nhận bất kỳ hồ sơ của thí sinh nào cho chương trình này. Việc giới thiệu vừa qua chỉ mang tính chất thăm dò, giới thiệu bước đầu tại một số trường phổ thông cho kế hoạch năm học mới, hoàn toàn chưa có bộ phận hay quy trình tuyển sinh chính thức nào được kích hoạt.

Chấm dứt hoàn toàn hợp tác, gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan

Ngay sau khi tiếp nhận các phản ánh và nắm được nội dung kết luận của cơ quan quản lý về việc Trường Cao đẳng Nghề Thiết kế và Thời trang London chưa thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định, lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Trãi đã lập tức rà soát và đưa ra quyết định dứt khoát.

Sau khi nhận phản ánh từ báo Tiền Phong, fanpage thông tin tuyển sinh chương trình liên kết giữa LCDF và Trường Đại học Nguyễn Trãi đã không còn tồn tại. Ảnh: chụp từ màn hình.

Ông Nguyễn Tiến Luận cho biết, ông đã trực tiếp liên hệ với phía đối tác để làm rõ sự việc và tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động hợp tác. Ông Luận nhấn mạnh, nhà trường đề cao tính minh bạch, trung thực và tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật trong giáo dục. Khi đối tác không bảo đảm tính trung thực và điều kiện pháp lý, Trường Đại học Nguyễn Trãi kiên quyết không đồng hành.

"Nhà trường đã từ chối chuyện hợp tác và yêu cầu gỡ toàn bộ thông tin giới thiệu trên fanpage cũng như các kênh truyền thông của trường", ông Luận khẳng định.

Đồng thời, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết nhà trường rất thận trọng đối với các quy định quản lý nhà nước về liên kết đào tạo, sẵn sàng phối hợp làm việc với Bộ GD&ĐT để báo cáo rõ ràng, bảo đảm môi trường đào tạo minh bạch, chuẩn mực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

LCDF là trường cao đẳng nghề có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép đào tạo nghề theo 3 trình độ: trung cấp, cao đẳng và sơ cấp. Nhưng trường này đã liên kết nước ngoài đào tạo chương trình ĐH, thu học phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm/ một học viên. Hậu quả, có 40 học viên đã được cấp bằng ĐH nước ngoài nhưng Bộ GD&ĐT không công nhận. Sự việc khiến học viên suy sụp, có người trầm cảm vì mất nhiều tiền của, thời gian, không xin được việc làm. Đáng nói, qua hồ sơ tuyển sinh, trang thông tin điện tử, thư nhập học, cẩm nang sinh viên, thỏa thuận hợp tác quốc tế, hồ sơ đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, và các tài liệu do trường cung cấp, cho thấy trường đã sử dụng đồng thời nhiều tên gọi khác nhau như: "Trường cao đẳng Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)", "Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội)", "London College for Design & Fashion (Hanoi)", "The London College for Fashion Studies", "LCDF-Hà Nội"... Việc trường sử dụng đồng thời nhiều tên gọi khác nhau đã gây nhầm lẫn cho người học và xã hội về tư cách pháp lý của cơ sở, phạm vi hoạt động được cấp phép thực hiện, chương trình đào tạo và giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ.