Vụ Trung Đông - châu Phi kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Các đại biểu tham dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng tham dự buổi lễ còn có các Lãnh đạo Bộ, nguyên Bộ trưởng, nguyên Lãnh đạo Bộ phụ trách khu vực Trung Đông - châu Phi, đại diện các đơn vị của Bộ Ngoại giao, các thế hệ cán bộ đã và đang công tác tại Vụ Trung Đông - Châu Phi và các đại sứ Việt Nam từng công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước khu vực Trung Đông - Châu Phi qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng trao Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu chiến lược giai đoạn 2023-2026. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhìn lại hành trình 65 năm đầy tự hào, Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao đã đóng góp cho việc thiết lập, gìn giữ, thúc đẩy quan hệ thủy chung, hữu nghị giữa Việt Nam với hơn 70 quốc gia trong khu vực, từ tình đoàn kết Á - Phi trong đấu tranh giải phóng dân tộc đến hợp tác kinh tế, đầu tư hôm nay.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chúc mừng những thành tích Vụ đã đạt được trong 65 năm xây dựng và phát triển; nhấn mạnh Vụ đã đồng hành cùng những bước phát triển của ngành Ngoại giao và đất nước. Qua nhiều giai đoạn lịch sử, thế hệ cán bộ hôm nay tiếp nối thế hệ đi trước, luôn phát huy truyền thống đáng quý của các bậc cha anh - nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo và không quản ngại khó khăn.

Về nhiệm vụ sắp tới, Thứ trưởng đề nghị tập thể Vụ không ngừng học hỏi, nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, tham mưu và triển khai công tác đối ngoại, góp phần mở rộng không gian phát triển, không gian dự phòng chiến lược cho đất nước, nâng cao năng lực tự chủ của đất nước trước các biến động lớn của thế giới và khu vực.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại buổi lễ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng đã chia sẻ các kỷ niệm trong quá trình thúc đẩy quan hệ hợp tác đa dạng, bền chặt giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.

Nguyên Thứ trưởng nhấn mạnh, Trung Đông - châu Phi là địa bàn có vị trí quan trọng và giàu tiềm năng phát triển; nhắn nhủ các cán bộ của Vụ thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các nước châu Phi, trong đó cần tạo đột phá về hợp tác nông nghiệp ở châu Phi, tạo uy tín cao cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhấn mạnh anh chị em cán bộ Vụ Trung Đông - châu Phi là những người “chiến sĩ thời bình” điển hình nhất. Đằng sau những hoạt động đối ngoại thầm lặng là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, bản lĩnh và lòng kiên trì của những người làm công tác ngoại giao, thường xuyên đối mặt với những khó khăn, thách thức tại các địa bàn xa xôi, phức tạp, nhiều biến động.

Đồng chí Lê Minh Trang thay mặt thế hệ cán bộ trẻ của Vụ Trung Đông - châu Phi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thay mặt thế hệ cán bộ trẻ, đồng chí Lê Minh Trang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước - những người đã đặt nền móng và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia khu vực Trung Đông và châu Phi; bày tỏ niềm vinh dự khi được trưởng thành trong một tập thể giàu truyền thống đoàn kết và bản lĩnh, đồng thời cam kết đội ngũ cán bộ trẻ của Vụ sẽ luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tư duy đối ngoại hiện đại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi Nguyễn Phương Trà phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cuối buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi Nguyễn Phương Trà bày tỏ sự tri ân các thế hệ lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Vụ qua các thời kỳ đã đặt nền móng, vun đắp và tiếp nối truyền thống của Vụ trong suốt hành trình vừa qua. Ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ đi trước sẽ mãi là nguồn động viên và hành trang để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục viết tiếp những trang mới trong lịch sử của đơn vị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, lời dặn dò của các chú, các anh tại buổi lễ ngày hôm nay và với niềm tự hào về truyền thống 65 năm của đơn vị, tập thể Vụ Trung Đông – châu Phi sẽ tiếp tục nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm hơn nữa; kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời mạnh dạn đổi mới để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thời đại mới. Mỗi cán bộ Vụ Trung Đông - châu Phi ý thức sâu sắc rằng, đóng góp cho đơn vị cũng chính là góp phần vào công việc chung của Ngành và của đất nước.

Tập thể Vụ Trung Đông – châu Phi sẽ tiếp tục nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm hơn nữa; kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, đồng thời mạnh dạn đổi mới để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của thời đại mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Vụ, chia sẻ kỷ niệm một thời công tác và những bài học đúc kết qua các thế hệ. Lễ kỷ niệm là dịp tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thêm động lực, thắt chặt tình đoàn kết để tập thể Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: