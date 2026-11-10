Vũ Trụ Fandom: Hồ Đông Quan từng cảm thấy áp lực khi nhắc đến từ khóa 'an toàn'

Hồ Đông Quan là một trong những cái tên nổi bật sau ATVNCG 2026 về kỹ năng trình diễn hoàn thiện và những màn thoại "chuông xe đạp" đầy hài hước. Tại tập mới nhất của chương trình Vũ Trụ Fandom, Hồ Đông Quan đã cùng các QUANderful (FC của nam ca sĩ) đón mừng sinh nhật tuổi 27 và nhìn lại hành trình sự nghiệp của bản thân.

Hồ Đông Quan cùng các QUANderful tại Vũ Trụ Fandom. Ảnh: FBNV

Trong suốt thời lượng phát sóng, khán giả và các fan được nhìn lại chặng đường Hồ Đông Quan bước đi trên con đường nghệ thuật, từ một chàng sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế đến một thành viên của Vũ đoàn Bước nhảy và hai cột mốc đáng nhớ tại Tân Binh Toàn Năng và ATVNCG 2026. Nhiều kỷ niệm giữa Hồ Đông Quan và các fan được khơi gợi và nhiều câu chuyện phía sau cũng được nam nghệ sĩ mở lòng.

Hồ Đông Quan bên cạnh "Góc nhỏ kiêu hãnh" gồm các món quà và hàng loạt cúp giải thưởng mà các QUANderful chuẩn bị cho mình. Ảnh: FBNV

QUANderful chuẩn bị màn chúc mừng sinh nhật và bài thơ mừng tuổi mới cho Hồ Đông Quan. Nguồn: VTV

Khi được hỏi về từ khóa "an toàn", Hồ Đông Quan cho biết đây là từ làm bản thân cảm thấy áp lực trong năm 2025, thời điểm nam nghệ sĩ tham gia Tân Binh Toàn Năng. Khi ấy, Hồ Đông Quan luôn muốn trân trọng từng phút giây mình xuất hiện trước khán giả, và hai chữ "an toàn" xuất hiện như một cú đánh vào nỗ lực của anh.

Sau thời gian nghiệm lại, anh cảm thấy bản thân lúc đó còn non nớt và đã nhìn nhận cụm từ này theo cách khá tiêu cực. Anh cũng bộc bạch rằng bây giờ anh thấy vui nếu ai nói mình là người an toàn. "Mình đã phần nào định hình được hình ảnh nghệ sĩ Hồ Đông Quan trong mắt công chúng. Khi nhắc đến Hồ Đông Quan, người ta sẽ biết đây là một nghệ sĩ trẻ có thể hát được, nhảy được, rap được. Việc của mình sắp tới là bứt phá và làm nhiều điều mới mẻ hơn," Hồ Đông Quan đúc kết.

Hồ Đông Quan chia sẻ mình rất tận hưởng hai chữ "an toàn" ở hiện tại vì biết từ sâu bên trong, bản thân không bao giờ muốn làm những điều an toàn. Ảnh: FBVN

Bên cạnh những trải lòng đầy sâu sắc, Hồ Đông Quan cũng được nghe những nhận xét về mình từ các đồng nghiệp như Thỏ DALAB, It's CHARLES., UPRIZE và những đồng đội từng gắn bó tại Vũ đoàn Bước Nhảy. Được miêu tả là một người hiền lành, nhiều suy nghĩ nội tâm nhưng vẫn có đôi lúc tinh nghịch, các anh em đều hy vọng Hồ Đông Quan sẽ có những bước phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Anh Tài Thỏ DaLAB và It's CHARLES. gửi lời chúc mừng đến Hồ Đông Quan. Ảnh: VTV

Màn chúc mừng sinh nhật của UPRIZE dành cho người anh thân thiết. Nguồn: VTV

Bên cạnh đó, những chia sẻ của ba mẹ Hồ Đông Quan trong chương trình cũng khiến nhiều khán giả "tan chảy" vì cách họ dành tình cảm cho con trai. Trước đó, trong một chương trình, Hồ Đông Quan bày tỏ sự tự hào khi những quyết định của anh đều có gia đình ủng hộ. Vì vậy, những trải lòng của ba mẹ Hồ Đông Quan càng khẳng định gia đình là "hậu phương" vững chắc trong con đường nghệ thuật của nam nghệ sĩ.

Ba Hồ Đông Quan kể về cách ủng hộ con trai và phản ứng của anh làm khán giả gật gù: "Thì ra đây là dáng vẻ của đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương." Nguồn: VTV

Ba của Hồ Đông Quan cũng "hiếu thắng" không kém con trai của mình đâu nha! Nguồn: VTV

Để chuẩn bị cho sinh nhật Hồ Đông Quan (10/11), QUANderful đã đem đến HANDONGWOO LOVER CLUB - Hội những người mê Hồ Đông Quan, với project đón sinh nhật và các kế hoạch tiếp ứng các hoạt động sắp tới của nam nghệ sĩ. Tên gọi dự án là cách chơi chữ từ biệt danh “Hàn Đông Quô”, khi phiên âm sang tiếng Hàn thành Han Dong Woo của Hồ Đông Quan. Đại diện QUANderful bật mí, cái tên này không chỉ để tạo dấu ấn, mà còn là cách lưu giữ một câu chuyện nhỏ, một biệt danh đáng yêu và một kết nối rất riêng giữa Hồ Đông Quan cùng những fan đồng hành.

Hồ Đông Quan sẽ xuất hiện trên trang bìa Hoa Học Trò 1493, dự kiến phát hành từ ngày 17/11/2026 tại các nhà sách. Bạn đọc có thể đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam hoặc qua TikTokShop, Shopee…