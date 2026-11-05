Vụ trồng dứa trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư: Tạm thời giữ lại diện tích dứa đã trồng

Những luống dứa trên dải phân cách ở đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn cho biết, ông đã giao chính quyền địa phương và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình (chủ đầu tư dự án) tuyên truyền, giám sát, quản lý và hỗ trợ người dân không được mở rộng thêm diện tích trồng dứa trên đại lộ Hoa Lư, khi thu hoạch phải đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn kết cấu hạ tầng giao thông.

Khi người dân thu hoạch dứa xong phải bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại của dự án trên dải phân cách và hành lang an toàn giao thông.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, tạm thời sẽ cho người dân giữ nguyên các ruộng dứa đã trồng. Khi dứa chín phải quản lý việc khách đi đường dừng xe để chụp ảnh, tránh nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra.

Sau này đảm bảo được hai yếu tố là an toàn giao thông và giữ gìn bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông, sẽ nghiên cứu việc giao khoán cho địa phương quản lý và trồng dứa làm cảnh quan.

Trước đó, vụ việc người dân tự ý trồng dứa trong phạm vi dải phân cách giữa đại lộ Hoa Lư, đoạn qua xã Phú Long và Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Một hộ dân trực tiếp trồng dứa tại dải phân cách đại lộ Hoa Lư cho biết, do hạn chế về hiểu biết quy định pháp luật nên đã mua giống dứa về trồng. Người này bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện cho phép thu hoạch hết vụ dứa hiện tại, sau đó sẽ tự nguyện bàn giao lại mặt bằng.

Được biết, Đại lộ Hoa Lư (ban đầu có tên là dự án đường Đông Tây - giai đoạn I) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt năm 2021, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng thêm gần 428 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tuyến đường có chiều dài gần 23km, quy mô 4 làn xe; riêng đoạn từ đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Bắc - Nam được đầu tư tới 8 làn xe.

Đây là một trong những công trình giao thông kết nối liên vùng trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối giao thương giữa vùng Tây Bắc với Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Trung Bộ.