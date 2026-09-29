Vụ trộm xe tải Nvidia tại California và bí mật đằng sau 18 tấn cát thử nghiệm xe tự hành

Hai chiếc xe đầu kéo mang logo của tập đoàn công nghệ Nvidia cùng công ty khởi nghiệp xe tự hành PlusAI vừa bị đánh cắp gần một nhà kho tại bang California, Mỹ. Dù vụ việc ban đầu có thể khiến nhiều người liên tưởng đến một phi vụ đánh cắp lô linh kiện trí tuệ nhân tạo đắt đỏ trị giá hàng triệu USD, kẻ gian trên thực tế chỉ thu về khoảng 18 tấn cát được sử dụng để làm tải trọng mô phỏng kỹ thuật.

Diễn biến vụ trộm và dấu vết phát hiện bất ngờ

Sự việc được phát hiện vào sáng ngày 24/9 theo một tình huống khá hy hữu. Một lãnh đạo cấp cao của PlusAI nhận được tin nhắn từ người quen thông báo nhìn thấy hai phương tiện mang nhận diện thương hiệu của hãng xuất hiện gần nơi làm việc tại khu vực Newark, California. Căn cứ theo dữ liệu vận hành nội bộ, hai chiếc xe đầu kéo này đáng lẽ phải đỗ bên ngoài nhà kho, cách vị trí được phát hiện khoảng 800 m.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường để tiếp quản vụ việc. Qua kiểm tra thực tế, các chốt khóa càng bảo vệ thùng container đã bị đối tượng xấu phá hủy hoàn toàn. Đáng chú ý, các bộ phận đầu kéo công nghệ cao chứa hệ thống điều khiển tự hành cốt lõi của PlusAI vẫn được cất giữ an toàn bên trong nhà kho nên không bị xâm phạm.

Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: SF Standard.

Bà Lauren Kwan, người phát ngôn đại diện của PlusAI, khẳng định hai phương tiện đã được thu hồi nguyên vẹn và toàn bộ khối lượng cát bên trong thùng xe vẫn chưa bị thất thoát. Mục đích duy nhất của số vật liệu này là phục vụ quy trình nghiên cứu, thử nghiệm kỹ thuật.

Mục đích kỹ thuật của khối lượng 18 tấn cát trên xe tự hành

PlusAI hiện đang hợp tác chặt chẽ với Nvidia để phát triển các giải pháp phần mềm trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự hành dành riêng cho xe tải thương mại hạng nặng. Do đó, các phương tiện phục vụ nghiên cứu thực địa đều được dán nhận diện của cả hai đơn vị. Để đảm bảo độ chính xác của các thuật toán lái xe, việc đưa tải trọng mô phỏng vào thùng hàng là bước kỹ thuật không thể thiếu.

Cụ thể, mỗi thùng container chứa khoảng 20.000 pound cát, tương đương 9 tấn, nâng tổng khối lượng trên hai phương tiện lên mức 40.000 pound (khoảng 18 tấn). Việc chất đầy tải trọng giả lập mang lại các giá trị kỹ thuật cốt lõi:

Mô phỏng quán tính thực tế: Giúp hệ thống AI đánh giá chính xác gia tốc, khoảng cách phanh và lực quán tính khi xe vận hành ở trạng thái toàn tải thay vì chạy xe không.

Kiểm tra độ phản hồi của thuật toán: Đánh giá khả năng xử lý của phần mềm điều khiển trong các tình huống đường sá phức tạp hoặc khi vào cua dưới áp lực tải trọng lớn.

Tiệm cận điều kiện khai thác thương mại: Đảm bảo toàn bộ hệ thống cảm biến và phần mềm tự hành thích ứng tốt với thực tế vận tải hàng hóa thông thường trước khi triển khai đại trà.

Làn sóng tội phạm nhắm vào chuỗi cung ứng phần cứng AI

Theo phân tích từ chuyên trang công nghệ Tom’s Hardware, sự xuất hiện của logo Nvidia trên thân xe có thể là yếu tố mấu chốt khiến nhóm trộm nhầm tưởng bên trong chứa các dòng chip xử lý đồ họa hoặc linh kiện máy chủ đắt đỏ. Dù cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về động cơ, vụ việc đã phản ánh rõ nét thực trạng phần cứng máy tính cao cấp đang trở thành đích ngắm hàng đầu của tội phạm vận tải tại Mỹ.

Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đã đẩy giá trị của GPU, bộ nhớ RAM cùng hệ thống thiết bị mạng chuyên dụng lên mức kỷ lục, biến mỗi chuyến hàng công nghệ thành khối tài sản trị giá hàng triệu USD. Báo cáo từ đơn vị giám sát rủi ro chuỗi cung ứng Verisk CargoNet cho thấy, thiết bị mạng doanh nghiệp, máy tính và kim loại giá trị cao nằm trong nhóm hàng hóa có nguy cơ bị đánh cắp thường xuyên nhất.

Dẫn nguồn tin từ Wired, các phi vụ trộm cắp gần đây tại Mỹ ngày càng tinh vi và táo bạo hơn, nhắm vào chip trung tâm dữ liệu, cụm pin Tesla và các máy đào Bitcoin. Trước đó, tại bang California đã ghi nhận hai vụ việc kẻ gian cố tình đâm va vào phương tiện hộ tống an ninh nhằm khống chế các xe chở hàng công nghệ cao. Tính đến thời điểm tháng 8, số linh kiện điện tử trị giá hàng triệu USD bị chiếm đoạt trong các phi vụ kể trên vẫn chưa thể thu hồi.