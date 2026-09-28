Vụ trộm xe container gắn logo Nvidia tại Mỹ: Kẻ gian nhận quả đắng khi chỉ thấy 18 tấn cát

Cơn sốt trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang biến các thiết bị phần cứng, đặc biệt là bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ tính toán AI, trở thành loại tài sản có giá trị kinh tế khổng lồ. Điều này vô tình đưa các phương tiện chuyên chở linh kiện điện tử vào tầm ngắm của tội phạm công nghệ. Tuy nhiên, một vụ trộm rơ-moóc container xảy ra tại California, Mỹ mới đây lại dẫn đến kết cục bất ngờ khi toàn bộ mục tiêu chiếm đoạt chỉ chứa đầy cát dằn thử nghiệm.

Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm

Diễn biến vụ trộm rơ-moóc công nghệ tại Newark

Sự việc bắt đầu khi hai thùng container chuyên dụng mang biểu trưng của nhà sản xuất vi mạch Nvidia cùng công ty khởi nghiệp xe tự hành PlusAI biến mất khỏi bãi đỗ. Vụ mất trộm chỉ được phát hiện vào sáng ngày 24/9, sau khi một lãnh đạo cấp cao của PlusAI nhận được tin báo từ người quen về việc phương tiện của doanh nghiệp đang dừng đỗ bất thường gần khu vực làm việc tại Newark, California.

Kẻ trộm tưởng vớ bẫm từ Nvidia nhưng nhận cái kết đắng

Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy các thùng hàng này ban đầu được lưu trữ bên ngoài nhà kho, cách địa điểm bị phát hiện khoảng 800 mét. Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra kỹ thuật. Ghi nhận thực tế cho thấy cơ cấu khóa chốt bảo vệ container đã bị kẻ gian phá hủy hoàn toàn nhằm tiếp cận hàng hóa bên trong. May mắn là các xe đầu kéo công nghệ cao của PlusAI vẫn được lưu giữ an toàn bên trong nhà kho khép kín nên không bị ảnh hưởng.

Vai trò kỹ thuật của 18 tấn cát trong thử nghiệm xe tự hành

Nhóm tội phạm dường như đinh ninh đã chiếm đoạt được lô linh kiện bán dẫn hoặc hệ thống tính toán AI đắt đỏ. Thế nhưng, khoang hàng bên trong hoàn toàn không chứa thiết bị điện tử mà là 40.000 pound (tương đương khoảng 18 tấn) cát. Người phát ngôn của PlusAI, bà Lauren Kwan, xác nhận toàn bộ khối lượng vật liệu đặc biệt này vẫn còn nguyên vẹn khi lực lượng chức năng thu hồi phương tiện.

Nvidia là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới

Về mặt kỹ thuật, việc nạp tải trọng cát lớn là một quy trình bắt buộc trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển phương tiện vận tải tự động. Trọng lượng 18 tấn tạo ra tải trọng mô phỏng sát với thực tế vận hành thương mại. Tham số này cho phép hệ thống thuật toán tự lái và các cảm biến đánh giá chính xác động học phương tiện, quán tính phanh, cũng như phản ứng của hệ thống điều khiển trên nhiều bề mặt đường sá khác nhau. Sự hợp tác phát triển công nghệ giữa PlusAI và hãng chip Nvidia chính là nguyên nhân nhận diện thương hiệu của hai bên cùng xuất hiện trên thùng xe.

Báo động tình trạng tội phạm nhắm vào chuỗi cung ứng công nghệ

Theo phân tích từ chuyên trang công nghệ Tom's Hardware, việc hiển thị logo của những tập đoàn phần cứng danh tiếng đã vô tình biến các thùng xe thử nghiệm thành mục tiêu béo bở. Sự bùng nổ của thị trường AI khiến các dòng card đồ họa chuyên dụng và máy chủ trung tâm dữ liệu trở thành mặt hàng có tính thanh khoản ngầm rất cao.

Thống kê từ công ty nghiên cứu chuỗi cung ứng Verisk CargoNet cho thấy thiết bị mạng doanh nghiệp, kim loại và phần cứng máy tính cao cấp hiện nằm trong nhóm hàng hóa bị nhắm đến nhiều nhất. Trước đó, nhiều vụ việc tương tự đã từng xảy ra với các dàn máy đào Bitcoin hay các cụm pin xe điện giá trị lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thắt chặt quy trình bảo an trong hoạt động vận tải linh kiện công nghệ.