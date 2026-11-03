Vụ trộm tại bến Bạch Đằng: Người bị nhận nhầm không phải thủ phạm

Cơ quan công an đồng thời xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến một nam thanh niên bị người dân nhận nhầm là đối tượng trộm cắp.

Thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây hiểu nhầm về vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30/10/2026, chị V.Đ.A.Q (SN 2007) và anh M.N (SN 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) đang ngồi tại khu vực bờ sông thuộc công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM thì bất ngờ bị một người đàn ông lén lấy tiền trong túi xách.

Phát hiện sự việc, hai người lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, đối tượng đã trèo qua lan can, lẩn trốn vào khu vực khe đá gần bờ sông. Sau đó, người này quay lên lấy xe mô tô để tẩu thoát. Khi bị phát hiện và ngăn cản, đối tượng bỏ lại phương tiện rồi tiếp tục bỏ trốn.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên mặc áo đen, quần đùi màu xám, toàn thân ướt sũng, đi bộ dọc bờ sông. Nghi ngờ người này có liên quan đến vụ trộm, một số người đã khống chế và thông báo cho lực lượng công an phường đang có mặt tại hiện trường.

Nam thanh niên được xác định là N.Đ.B (SN 2007). Tuy nhiên, qua làm việc và tổ chức cho bị hại nhận diện, Công an phường Sài Gòn xác định B. không phải người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục truy xét đối tượng, đến khoảng 21h ngày 31/10/2026, Công an phường Sài Gòn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Lê Văn Tiên (SN 1986, hiện ở xã Bình Hưng) tại khu vực đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, TP.HCM và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Tiên thừa nhận đã lấy trộm tiền trong túi xách của anh M.N. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Tiên thực hiện hành vi một mình, không có đồng phạm.

Thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây hiểu nhầm về vụ việc

Liên quan đến những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 1/11/2026, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Cao Trúc Chi” đăng tải hai bài viết kèm video đề cập đến vụ việc.

Trong đó, nội dung bài đăng gọi vụ việc là “giật dây chuyền ở cầu Ba Son”, đồng thời đưa thông tin về một nam thanh niên “bị bắt oan”. Các bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Qua xác minh, Công an phường Sài Gòn đã mời chủ tài khoản là chị C.T.C (SN 1988) đến làm việc.

Đối tượng Lê Văn Tiên (SN 1986, hiện ở xã Bình Hưng). (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, chị C. trình bày, trưa 31/10/2026, khi đang buôn bán trên đường Phan Xích Long, chị gặp anh N.Đ.B đến mua nước. Trong lúc trò chuyện, B. cho biết mình là người xuất hiện trong các video lan truyền trên mạng xã hội, bị nhận nhầm là người thực hiện vụ trộm và đã được cơ quan công an xác minh, làm rõ, cho về.

Chị C. cho biết bản thân có thói quen quay video sinh hoạt hằng ngày, trò chuyện với khách hàng rồi đăng tải lên trang cá nhân nhằm thu hút người theo dõi. Chị cũng trình bày không có mục đích công kích, bôi nhọ hay cố ý gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức. Sau buổi làm việc với cơ quan công an, chị C. đã gỡ bỏ các bài viết, video liên quan và đăng tải nội dung đính chính.

Như vậy, kết quả xác minh của cơ quan công an khẳng định vụ việc xảy ra tại công viên bến Bạch Đằng là hành vi trộm cắp tiền trong túi xách, không phải vụ giật dây chuyền như thông tin được một số tài khoản đăng tải. N.Đ.B không phải người thực hiện hành vi phạm tội; người thừa nhận thực hiện vụ trộm là Lê Văn Tiên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nguồn tin, không suy diễn hoặc quy kết người khác thực hiện hành vi phạm tội khi chưa có kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Việc đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và đời sống của người bị nhận nhầm cùng gia đình, mà còn có thể khiến dư luận hoang mang.

Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an, cung cấp thông tin, hình ảnh có liên quan để phục vụ công tác xác minh. Không tự ý kích động, đánh đập hoặc có hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự của người bị nghi ngờ.

Mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm đối với nội dung đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng; chủ động gỡ bỏ, đính chính khi phát hiện thông tin sai lệch, tránh để những thông tin chưa được kiểm chứng tiếp tục lan truyền, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.