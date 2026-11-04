Vụ triệt phá 'sào huyệt' 113 người nước ngoài lừa đảo tại Thanh Hóa: Khởi tố 94 bị can

Theo đó, trưa 4/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an thông tin tại họp báo.

Tại họp báo, đại diện Bộ Công an đã thông tin đến báo chí xung quanh việc lực lượng Công an đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Thanh Hoá.

Cụ thể, trước đó (ngày 25/10/2026), Bộ Công an cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; phát hiện 113 đối tượng người nước ngoài, thu giữ số lượng lớn thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Khởi tố thêm 5 bị can

Thông tin đến báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, vụ án liên quan đến 113 người nước ngoài thực hiện phạm tội, đến từ các tỉnh thành của Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

“Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ Luật Hình sự. Trong đó, đã khởi tố, bắt giam 94 bị can. So với thời điểm chúng tôi thông báo ngày 25/10, con số này tăng 5 bị can, gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam”, ông Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trong số các đối tượng này, có 5 đối tượng bị khởi tố về hai tội danh theo Điều 290 và Điều 348 Bộ Luật Hình sự; 1 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đối với các đối tượng còn lại, ngoài số 94 bị can nêu trên, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định.

Triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt giữ 113 đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội

Về quan điểm xử lý, đại diện Bộ Công an cho biết: Thứ nhất, loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh với loại tội phạm này. “Chúng tôi khẳng định quan điểm nhất quán của Bộ là đấu tranh quyết liệt, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam khi phát hiện, theo đúng quy định”, ông Toản nhấn mạnh.

Thứ hai, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định việc tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng khẳng định quan điểm rất rõ ràng, nhất quán là không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, đối với loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, Bộ Công an tập trung đấu tranh quyết liệt.

Thứ ba, Bộ Công an khẳng định quan điểm trên tinh thần phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong đấu tranh với các loại tội phạm này.

Từ vụ án trên, đại diện Bộ Công an có một số khuyến nghị. Cụ thể, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến. Khi tham gia các hoạt động có dấu hiệu bất thường, người dân cần hết sức cảnh giác.

“Dấu hiệu bất thường ở đây là gì? Chúng tôi xin nhấn mạnh lại: Khi tham gia mà không rõ danh tính của người tham gia trong các hội nhóm; khi có lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh với lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường, thì đây là những vấn đề cần hết sức cảnh giác, cần xác minh và kiểm tra, đối chiếu thông tin kỹ lưỡng”, ông Toản nêu rõ.

Thứ hai, Bộ Công an khuyến cáo người dân không tiếp tay cho hoạt động cho thuê, cho mượn hoặc cung cấp thông tin, tài khoản không rõ mục đích trên không gian mạng. Đây đều là những hành vi mà nếu không nhận thức được nội dung thì có thể vô tình tiếp tay cho hoạt động phạm tội, thậm chí sẽ bị xử lý nếu vi phạm các quy định.

“Chúng tôi cũng mong muốn người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm thì cần thông tin, thông báo ngay cho lực lượng chức năng, lực lượng công an để kiểm tra, giải quyết theo quy định”, ông Toản đề nghị.

Đồng thời, Người phát ngôn của Bộ Công an cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, các nhà mạng và công ty dịch vụ viễn thông với các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý, đấu tranh với các loại tội phạm này. Qua đó, vừa ngăn chặn tội phạm, vừa giữ vững trật tự, kỷ cương trong xã hội và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế cũng như bảo đảm an toàn cho người dân.