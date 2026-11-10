Vụ trâu chết hàng loạt ở xã Hữu Kiệm: Phát hiện vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng

Liên quan đến tình trạng trâu, bò chết bất thường hàng loạt tại xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I, thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, đã xác định mẫu bệnh phẩm trâu gửi xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida – tác nhân gây bệnh tụ huyết trùng ở gia súc.

Cụ thể, theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm ngày 9/11, Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I đã tiến hành phân lập, giám định PCR đối với 1 mẫu bệnh phẩm gồm phổi và tim của trâu, được lấy ngày 7/11 tại hộ ông Hoa Phò Dư, bản Phia Khoáng, xã Hữu Kiệm. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ cơ quan chức năng.

Pasteurella multocida là loại vi khuẩn có thể tồn tại ở niêm mạc mũi, họng của trâu, bò, kể cả những con vật khỏe mạnh nhưng mang mầm bệnh. Khi gặp điều kiện thuận lợi như thời tiết thay đổi, độ ẩm cao, sức đề kháng của vật nuôi suy giảm, vi khuẩn có thể tăng độc lực và gây bệnh. Mầm bệnh chủ yếu lây qua đường tiêu hóa do sử dụng thức ăn, nước uống nhiễm khuẩn; ngoài ra, còn lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp giữa gia súc mang mầm bệnh với gia súc khỏe mạnh.

Đáng chú ý, khi gây bệnh tụ huyết trùng ở thể cấp tính, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng huyết, tổn thương nhiều cơ quan và khiến con vật chết nhanh. Bệnh thường có thời gian ủ bệnh ngắn, khoảng 1- 3 ngày. Trâu, bò mắc bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, bỏ ăn, mệt mỏi, chảy nước mũi, khó thở, sưng vùng hầu và cổ. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, tỷ lệ chết có thể cao.

Trước đó, theo báo cáo từ các Ban quản lý bản và người dân địa phương , tính từ ngày 3- 9/11, trên địa bàn xã Hữu Kiệm đã có 48 con trâu, bò bị chết bất thường với cùng triệu chứng như chướng bụng, sùi bọt mép, thở dốc rồi chết rất nhanh.

Hình ảnh trâu chết do bà con cung cấp.

Không chỉ trâu trưởng thành mà nhiều nghé non cũng mắc bệnh và chết.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện tiêm phòng vắc-xin tụ huyết trùng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Thú y; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, bảo đảm nguồn thức ăn và nước uống sạch. Khi phát hiện trâu, bò có biểu hiện bất thường, cần cách ly và báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y để kiểm tra, xử lý; không tự ý vận chuyển, mua bán hoặc giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.

Kết quả xét nghiệm trên là căn cứ quan trọng để cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh nguyên nhân tình trạng trâu, bò chết bất thường tại địa bàn, đồng thời, triển khai các biện pháp giám sát, khoanh vùng và phòng, chống dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.