Vụ tranh chấp tài sản 600 triệu USD của Michael Jackson có diễn biến mới

Theo Page Six, mới đây, Thẩm phán Brenda J. Penny tại Los Angeles chấp thuận yêu cầu của John Branca - người điều hành di sản lâu năm của Michael Jackson về việc giữ bí mật một số thông tin tài chính trong hồ sơ tòa án.

Cụ thể, hai phán quyết cho phép Branca niêm phong một phần tài liệu liên quan đến phí luật sư, chi phí pháp lý và hoạt động kế toán của khối di sản. Tòa án nhận định việc công khai những thông tin này có thể gây bất lợi đáng kể cho các vụ kiện đang diễn ra, những cuộc đàm phán trong tương lai và hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản của cố nghệ sĩ.

Thẩm phán chấp thuận yêu cầu của John Branca - người điều hành di sản lâu năm của Michael Jackson về việc giữ bí mật một số thông tin tài chính trong hồ sơ tòa án.

Đáng chú ý, cả hai yêu cầu đều không gặp phải sự phản đối tại tòa. Vì vậy, dù đây được xem là diễn biến có lợi cho John Branca, các phán quyết không đồng nghĩa Paris Jackson đã thua kiện hay tòa án trực tiếp bác bỏ yêu cầu của cô.

Cùng ngày, tòa án còn ban hành quyết định thứ ba, xác nhận một vấn đề pháp lý từng được xem xét hôm 7/10 đã được giải quyết. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận không được công bố.

Những diễn biến trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Paris Jackson (28 tuổi) yêu cầu chuyển 600 triệu USD, tương đương khoảng 15.800 tỷ đồng, từ khối di sản của Michael Jackson vào quỹ tín thác gia đình dành cho cô và hai anh em Prince (29 tuổi), Bigi (24 tuổi).

Trong đơn kiến nghị nộp ngày 29/10, Paris cáo buộc John Branca trì hoãn việc phân chia tài sản thừa kế và kiểm soát chặt chẽ thời điểm cũng như số tiền mà các anh em được nhận. Theo Paris, dù Michael Jackson đã qua đời hơn 17 năm và khối di sản tạo ra doanh thu hàng tỷ USD, quỹ tín thác gia đình vẫn chưa được cấp đủ tài sản theo mong muốn của cố ca sĩ.

Cô còn cáo buộc người quản lý di sản cắt giảm hàng triệu USD tiền phân phối cho ba anh em sau khi cô đặt câu hỏi về cách điều hành tài sản.

Paris Jackson yêu cầu chuyển 600 triệu USD từ khối di sản của Michael Jackson vào quỹ tín thác gia đình dành cho cô và hai anh em Prince (29 tuổi), Bigi (24 tuổi).

Paris cho biết Michael Jackson từng mong muốn các con bắt đầu nhận thu nhập từ quỹ tín thác ở tuổi 21, sau đó lần lượt được phân chia tài sản gốc khi bước sang tuổi 30, 35 và 40. Tuy nhiên, phía quản lý di sản bác bỏ các cáo buộc, khẳng định thông tin về việc giữ lại hoặc cắt giảm tiền thừa kế là hoàn toàn sai sự thật.

Đại diện di sản cho biết hơn 200 triệu USD đã được phân phối hoặc chi tiêu vì lợi ích của các con Michael Jackson và những người thụ hưởng khác. Phía này cũng viện dẫn các vấn đề pháp lý chưa giải quyết, bao gồm tranh chấp với cơ quan thuế Mỹ, là nguyên nhân khiến quỹ tín thác chưa được cấp đủ tài sản. Phiên điều trần liên quan đến đơn kiến nghị của Paris Jackson dự kiến diễn ra ngày 3/12.

Michael Jackson qua đời tháng 6/2009, hưởng dương 50 tuổi. Sau hơn 17 năm, những tranh chấp xoay quanh khối tài sản khổng lồ của ông vẫn chưa có hồi kết.

Michael Jackson qua đời tháng 6/2009, hưởng dương 50 tuổi.