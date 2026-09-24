Vụ tranh chấp nhà đất của cố nghệ sĩ Vũ Linh: Tạm dừng phiên tòa để xác định lại giá trị tài sản

Tại phiên tòa, bà Võ Thị Hồng Loan tiếp tục giữ nguyên kháng cáo. Bà Loan thừa nhận các tài sản do ông Ngoan tạo lập từ năm 1991, thời điểm đó bà còn nhỏ nên không có đóng góp vào việc tạo lập khối tài sản này.

Bà Võ Thị Hồng Loan

Tuy nhiên, bà Loan không đồng ý với việc cấp sơ thẩm xác định công sức đóng góp của bà Võ Thị Hồng Nhung là 15% giá trị di sản. Theo bà Loan, bà Nhung không có đóng góp đối với khối tài sản của ông Ngoan nên không có căn cứ để được hưởng tỷ lệ này.

Dù giữ nguyên kháng cáo, bà Loan đề nghị hỗ trợ cho bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu tổng cộng 2 tỷ đồng.

Theo bà Loan, căn nhà tại số 5 Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận cũ) được sử dụng làm từ đường nên bà không có ý định bán. Hai thửa đất có tổng diện tích khoảng 3.000m² tại phường Linh Trung, TP.Thủ Đức (cũ) hiện đang vướng quy hoạch. Trong khi đó, chiếc ôtô cũ cũng không bán được với giá trị đáng kể.

Không đồng ý với đề nghị trên, bà Nhung tiếp tục bảo lưu các yêu cầu của mình.

Liên quan căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu của cố NSƯT Vũ Linh, cho rằng khi còn sống, ông Ngoan đã thể hiện ý chí giao căn nhà này cho bà làm nơi thờ tự. Vì vậy, bà Phượng đề nghị HĐXX giao căn nhà cho mình.

Tại phiên tòa, bà Võ Thị Hồng Nhung cho biết bà có kháng cáo đối với việc cấp sơ thẩm xác định bà được hưởng 15% giá trị di sản. Tuy nhiên, bà khẳng định nội dung kháng cáo của mình là đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan.

Bà Nhung cũng đề nghị HĐXX giao căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà Phượng. Theo bà Nhung, bà có video và ghi âm thể hiện việc ông Ngoan từng nói với bạn bè sẽ giao căn nhà này cho con gái mình.

Bà Nhung đồng thời đề nghị cấp phúc thẩm xem xét cho bà và ông Nhiêu được hưởng 50% giá trị di sản của ông Ngoan.

Trước quan điểm không thống nhất của các bên, thẩm phán đề nghị các đương sự cân nhắc, nhún nhường để tìm phương án dung hòa quyền lợi. Tuy nhiên, bà Loan vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ hỗ trợ 2 tỷ đồng cho bà Nhung và ông Nhiêu.

Bà Võ Thị Hồng Nhung

Trong khi đó, bà Nhung tiếp tục đề nghị được hưởng 15% giá trị di sản như phán quyết của cấp sơ thẩm. Bà Nhung cho rằng khi ông Ngoan còn sống, quan hệ trong gia đình rất êm ấm, mỗi khi có chuyện gì bà Loan đều tìm đến bà. Tuy nhiên, sau khi ông Ngoan qua đời, giữa các thành viên trong gia đình phát sinh nhiều tranh chấp.

Một tình tiết đáng chú ý khác tại phiên tòa là việc hai thửa đất có tổng diện tích khoảng 3.000m² tại phường Linh Trung đang vướng quy hoạch.

Đại diện VKSND đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa để định giá lại tài sản. Theo kết quả định giá trước đây, hai thửa đất có giá trị hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay diện tích đất bị ảnh hưởng bởi quy hoạch, chỉ còn khoảng 122m².

Theo đại diện VKS, nếu vẫn xác định giá trị hai thửa đất là hơn 17 tỷ đồng như kết quả định giá trước đây sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên. Do đó, cần định giá lại tài sản theo hiện trạng và quy hoạch hiện nay.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để thực hiện việc định giá lại giá trị phần diện tích đất còn lại.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2023, bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện, yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023.

Tài sản tranh chấp gồm nhà, đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, theo giấy chứng nhận cấp ngày 23/1/2015 và đã được sang tên bà Loan; quyền sử dụng các thửa đất số 87, 88, tờ bản đồ số 8 tại TP.Thủ Đức (cũ) cùng một ôtô cũng đã được sang tên bà Loan.

Bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan đối với các tài sản trên cho bà và ông Võ Thành Nhiêu.

Tại phiên sơ thẩm, TAND TPHCM không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhung; đồng thời chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố, xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của ông Ngoan, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người thừa kế duy nhất tại thời điểm mở thừa kế.

Tòa cũng xác định công sức đóng góp của bà Nhung là 15% giá trị di sản tại thời điểm thi hành án. Bà Loan có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền này sau khi có kết quả thẩm định giá.

Sau bản án sơ thẩm, cả bà Nhung và bà Loan đều kháng cáo.

Bà Nhung đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan; đồng thời đề nghị xác định căn nhà, đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm đã được ông Ngoan tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng.

Về phía bà Loan, bà cho rằng cấp sơ thẩm đã xác định bà là con hợp pháp và là người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của cố NSƯT Vũ Linh. Vì vậy, việc cấp sơ thẩm phân chia di sản của ông Ngoan theo tỷ lệ 85% cho bà Loan và 15% cho bà Nhung là không có căn cứ pháp luật.

Từ đó, bà Loan đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM sửa bản án sơ thẩm theo hướng không cho bà Nhung hưởng 15% giá trị di sản của ông Võ Văn Ngoan.