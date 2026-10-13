Vụ tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ cùng kháng cáo

Sau khi TAND khu vực 2 - TPHCM chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc ông Chiêm Quốc Thái trả bà Vũ Thụy Hồng Ngọc hơn 743 triệu đồng, đồng thời buộc bà Ngọc hoàn trả cho ông Thái 301.000 USD, bà Ngọc đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Bà Ngọc cho rằng bản án dân sự sơ thẩm không khách quan, không chính xác, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Vì vậy, bà yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của mình, đồng thời không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Thái.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tại phiên sơ thẩm. Ảnh: TP

Phía ông Thái cũng có đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm, đề nghị tòa buộc bà Vũ Thụy Hồng Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng. Theo ông Thái, đây là khoản thiệt hại thực tế mà ông phải bồi thường cho ông Bùi Hữu Phong do không thể thực hiện hợp đồng chuyển nhượng theo thỏa thuận đặt cọc 2 tháng trước đó.

Ông Thái cho rằng nguyên nhân là bà Ngọc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng đối với nhà, đất tại số 57 đường 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 cũ (TPHCM) dù tài sản này không liên quan đến bà.

Ông cũng cho rằng tòa sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ và quy định pháp luật liên quan đến yêu cầu bồi thường thiệt hại của mình.

Vì vậy, ông Thái đề nghị cấp phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm, buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/9, TAND khu vực 2 - TPHCM chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc trong vụ tranh chấp tài sản với ông Chiêm Quốc Thái.

Theo phán quyết, bà Ngọc được chia hơn 743 triệu đồng, tương ứng phần đóng góp của bà vào việc mua hai căn hộ. Ngược lại, tòa buộc bà hoàn trả ông Thái 301.000 USD đã rút từ tài khoản của ông.

Đối với yêu cầu phản tố của ông Thái, HĐXX không chấp nhận yêu cầu buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng do cho rằng việc yêu cầu TAND quận 1 cũ (TPHCM) áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng, cùng khoản tiền lãi.

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Thái về việc buộc bà Ngọc bồi thường thiệt hại, trong đó có khoản hơn 301.000 USD phải hoàn trả.