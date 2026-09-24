Vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh dần đi đến hồi kết

Chiều 24/9, TAND Tối cao tại Tp.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh), yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (60 tuổi, em gái của cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là chị Võ Thị Hồng Loan (38 tuổi, con gái cố NSƯT Vũ Linh).

Đây là lần thứ 3 tòa phúc thẩm mở lại phiên tòa xét xử. (Trong ảnh là bà Võ Thị Hồng Nhung (áo vàng đậm) và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Nhung).

Trước đó, bà Võ Thị Hồng Nhung khởi kiện đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do chị Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh (hiện đã được sang tên cho chị Võ Thị Hồng Loan).

Các di sản gồm nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận cũ, Tp.HCM; quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông (Tp.Thủ Đức cũ) và một ô tô.

Đồng thời hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm và quyền sử dụng đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông về nội dung đã sang tên cho chị Võ Thị Hồng Loan.

Trong đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với GCNQSDĐ thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông cho bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu.

Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa, sau khi trừ phần giá trị mà NSƯT Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho bà Lê Thị Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng.

Sau đó, nguyên đơn khởi kiện bổ sung, đề nghị tòa hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do UBND quận Phú Nhuận (cũ) cấp ngày 21/3/1992 và hủy giấy khai sinh do UBND quận Phú Nhuận (cũ) cấp ngày 21/3/1992 cho chị Võ Thị Hồng Loan.

Đến ngày 25/7/2023, chị Võ Thị Hồng Loan nộp đơn phản tố, yêu cầu bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố NSƯT Vũ Linh) di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm.

Chị Võ Thị Hồng Loan tại phiên tòa chiều 24/9.

Xét xử sơ thẩm, TAND Tp.HCM không chấp nhận các yêu cầu của nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung về việc chia toàn bộ tài sản của ông Ngoan cho hàng thừa kế thứ hai (gồm bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu là em của cố nghệ sĩ Vũ Linh); yêu cầu hủy văn bản công nhận thừa kế, văn bản cập nhật biến động sang tên từ ông Ngoan sang chị Loan.

Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn, xác nhận chị Võ Thị Hồng Loan là con nuôi của ông Ngoan; thuộc hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất của ông Ngoan tại thời điểm mở thừa kế.

Tòa sơ thẩm xác định di sản của ông Ngoan gồm nhà và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm (quận Phú Nhuận (cũ), Tp.HCM); quyền sử dụng 3.007m2 đất tại phường Linh Trung, Tp.Thủ Đức (cũ); xe ô tô Toyota đứng tên ông Ngoan. Do thuộc hàng thừa kế thứ nhất và duy nhất nên các di sản thừa kế này thuộc sở hữu của chị Loan.

Tuy nhiên, tòa xác định công sức của bà Võ Thị Hồng Nhung là 15% tổng giá trị di sản tại thời điểm thi hành án. Chị Võ Thị Hồng Loan có nghĩa vụ hoàn trả công sức đóng góp, tạo lập cho bà Nhung sau khi cơ quan thi hành án thông báo kết quả thẩm định giá tài sản.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ hoàn tiền, chị Loan được toàn quyền sở hữu hơn 3.007m2 đất tại phường Linh Trung, xe ô tô.

Chị Loan được tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyền sang tên chủ sở hữu. Nếu hết thời gian quy định mà chị Loan không có khả năng hoàn tiền cho bà Nhung, một trong các đương sự được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi toàn bộ quyền sử dụng đất và chiếc ô tô để thi hành án.

Tòa cũng buộc bà Võ Thị Hồng Nhung di dời tài sản cá nhân đã được văn phòng thừa phát lại lập di bằng ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ngay khi bản án có hiệu lực.

Sau khi có phán quyết của tòa sơ thẩm, cả nguyên đơn, bị đơn và hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều kháng cáo.

Trong đó, chị Võ Thị Hồng Loan kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm sửa án sơ thẩm, không cho bà Nhung hưởng 15% di sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Bà Võ Thị Hồng Nhung kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy các giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, giấy khai sinh, văn bản khai nhận di sản thừa kế của chị Loan; xác định các tài sản nhà, đất số 05 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng (con gái bà Nhung).

Bà Nhung cũng yêu cầu tòa phúc thẩm xác định cố NSƯT Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất, đồng thời xác định định bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu là hàng thừa kế thứ hai, được hưởng thừa kế toàn bộ di sản cố nghệ sĩ Vũ Linh.