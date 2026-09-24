Vụ tranh chấp di sản: Con gái cố NSƯT Vũ Linh đề nghị hỗ trợ cô chú 2 tỷ đồng

Ngày 24/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi lại nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh).

Tại phiên tòa, bà Loan vẫn giữ nguyên kháng cáo. Bà Loan thừa nhận bản thân không có đóng góp gì vào các tài sản mà ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh) tạo lập từ những năm 1991 vì khi đó bà còn nhỏ.

Bà Loan không đồng ý chia 15% giá trị di sản của ông Ngoan cho bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu (em trai NSƯT Vũ Linh) vì cho rằng bà Nhung không có đóng góp gì. Tuy nhiên, bà Loan đề nghị chia cho bà Nhung và ông Nhiêu 2 tỷ đồng.

Bà Nhung không đồng ý với đề nghị trên của bà Loan.

Bà Võ Thị Hồng Loan (bên phải). Ảnh: NL

Bà Lê Thị Hồng Phượng (con gái bà Nhung) trình bày tại tòa rằng khi còn sống, cố NSƯT Vũ Linh từng nói sẽ để lại căn nhà tại phường Cầu Kiệu cho bà. Tuy nhiên, cố nghệ sĩ không lập di chúc về việc này.

Trong khi đó, bà Nhung kháng cáo về phần xác định quan hệ nhân thân của bà Loan, cho rằng bà Loan không phải là con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh và cố nghệ sĩ chưa thực hiện thủ tục nhận con nuôi theo quy định.

Bà Nhung đề nghị cấp phúc thẩm giao căn nhà tại phường Cầu Kiệu cho con gái là bà Phượng. Bà Nhung cho biết có video và ghi âm về việc cố NSƯT Vũ Linh nói với bạn bè sẽ giao căn nhà này cho con gái mình.

Đồng thời, bà Nhung đề nghị HĐXX tuyên cho bà và ông Nhiêu hưởng 50% giá trị di sản của ông Ngoan.

Trước các quan điểm trên, vị thẩm phán khuyên cả hai bên cùng cân nhắc lại, nhún nhường để trung hòa lợi ích.

Bà Võ Thị Hồng Nhung. Ảnh: NL

Về diễn biến mới liên quan đến hai thửa đất có tổng diện tích 3.000 m² tại phường Linh Trung (cũ) bị vướng quy hoạch, đại diện VKS đề nghị HĐXX tạm dừng phiên tòa để định giá lại.

Đại diện VKS cho biết, theo định giá trước đây, hai thửa đất có giá trị hơn 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại, do bị quy hoạch chỉ còn lại 122m² nên nếu vẫn tính giá trị là hơn 17 tỷ đồng sẽ khiến bà Loan bị thiệt.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa để định giá lại giá trị diện tích đất còn lại này.

Theo hồ sơ, tháng 6/2023, bà Nhung khởi kiện, đề nghị hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023. Tài sản tranh chấp gồm: nhà, đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm theo giấy chứng nhận cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Loan; quyền sử dụng các thửa đất số 87, 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ) và một ô tô cũng đã được sang tên cho bà Loan. Trong đơn khởi kiện, bà Nhung yêu cầu chia di sản thừa kế của ông Ngoan đối với các thửa đất nêu trên cho bà và ông Nhiêu. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TPHCM không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nhung; chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố, xác định bà Loan là con nuôi hợp pháp của ông Ngoan, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và là người thừa kế duy nhất tại thời điểm mở thừa kế. Tòa cũng xác định công sức đóng góp của bà Nhung là 15% giá trị di sản tại thời điểm thi hành án. Bà Loan có trách nhiệm hoàn trả khoản này sau khi có kết quả thẩm định giá. Sau phiên sơ thẩm, cả hai bên đều kháng cáo. Bà Nhung đề nghị cấp phúc thẩm hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan; đồng thời xác định nhà, đất số 5 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng. Trong khi đó, bà Loan cho rằng, cấp sơ thẩm đã xác định bà là con hợp pháp, người duy nhất thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Ngoan. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại phân chia di sản thừa kế của cha bà thành 2 phần theo tỉ lệ 85% cho bà Loan và 15% cho bà Nhung là không có căn cứ pháp luật. Từ đó, bà Loan đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM sửa bản án sơ thẩm theo hướng không cho bà Nhung hưởng 15% di sản của ông Ngoan.