Vụ Tôn Bằng bị bắt và cái tên quen trên gần 29 tấn táo đỏ

Trong kho hàng của Công ty Dịch Dương tại phường Tân Sơn, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện 28.794kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng này.

Thông tin công bố ngày 18.10 cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng, tức Tôn Bằng, về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ông là người đại diện theo pháp luật của Công ty Dịch Dương.

Khám xét kho hàng Công ty Dịch Dương trong vụ án liên quan Tôn Bằng. Nguồn ảnh: Bộ Công an

Từng cùng kinh doanh không đồng nghĩa được tiếp tục dùng nhãn hiệu

Theo thông tin điều tra được công bố, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” được cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Tôn Bằng từng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng kinh doanh táo đỏ từ năm 2022. Sau khi ly hôn, ông thành lập doanh nghiệp riêng và bị cáo buộc tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này khi chưa được chủ nhãn hiệu cho phép.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở khoảng cách giữa sự quen thuộc trên màn hình và thông tin pháp lý của hàng hóa. Người mua có thể nhớ một gương mặt, một câu giới thiệu, một nhãn hàng từng xuất hiện trong nhiều phiên bán. Nhưng người xuất hiện trước máy quay, người sở hữu nhãn hiệu và doanh nghiệp thực hiện đơn hàng có thể là những chủ thể khác nhau.

Bởi vậy, câu chuyện từng cộng tác hay từng cùng xây dựng việc kinh doanh không thể thay cho hồ sơ xác định quyền sử dụng nhãn hiệu. Trong vụ việc này, đó chính là vấn đề cơ quan điều tra đang làm rõ, chứ không phải những diễn biến đời tư được nhắc lại quanh tên tuổi người bán.

Thông tin hiện được công bố là việc khởi tố và cáo buộc về quyền sở hữu công nghiệp. Chưa có căn cứ từ những thông báo trên để kết luận toàn bộ táo đỏ mang tên “Hằng Du Mục” trên thị trường có cùng nguồn cung, hoặc số hàng bị phát hiện gây hại cho sức khỏe.

Người mua cần nhìn xuống phần thông tin nhỏ

Một phiên bán hàng thường hướng sự chú ý vào giá, ưu đãi và số lượng còn lại. Trong khi đó, những thông tin quyết định khả năng đối chiếu sau giao dịch lại nằm ở phần ít nổi bật hơn: tên đơn vị bán, địa chỉ, thông tin trên nhãn, chứng từ và điều kiện giải quyết khiếu nại.

Với người từng mua sản phẩm mang nhãn hiệu này, việc có ích trước tiên là kiểm tra lại đơn hàng để biết mình mua từ gian hàng nào, doanh nghiệp nào thực hiện giao dịch. Cần giữ hóa đơn hoặc xác nhận đặt hàng, hình ảnh bao bì, mã lô và nội dung trao đổi với bên bán. Những dữ liệu ấy giúp xác định một giao dịch cụ thể, thay vì suy đoán từ tên thương hiệu.

Nếu thông tin giữa gian hàng, bao bì và chứng từ không thống nhất, người mua nên yêu cầu bên bán giải thích bằng văn bản. Việc đối chiếu cần bám vào sản phẩm đã nhận và giao dịch đã thực hiện; một thông tin về kho hàng không tự động trả lời được nguồn gốc của mọi đơn hàng trước đó.

Đối với người kinh doanh, vụ việc cũng gợi ra một yêu cầu rất thực tế: quyền sử dụng tên gọi, hình ảnh, nhãn hiệu phải được xác lập rõ từ khi hợp tác, nhất là khi các bên thay đổi quan hệ hoặc tách hoạt động. Những gì từng được hiểu ngầm rất dễ trở thành tranh chấp khi thương hiệu bắt đầu tạo ra doanh thu.

Sức hút của một người bán có thể đưa hàng hóa đến với hàng vạn khách hàng. Nhưng khi phát sinh vấn đề, sự nổi tiếng không thể thay cho địa chỉ chịu trách nhiệm. Niềm tin tiêu dùng chỉ đứng vững khi phía sau một cái tên quen là hồ sơ rõ ràng, hàng hóa có thể truy xuất và một chủ thể sẵn sàng trả lời đến cùng.