Vụ tố quỵt tiền phá dỡ nhà ở Hà Nội: Giao dịch thông qua tin nhắn có phải là hợp đồng dân sự?

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cuộc tranh luận giữa một phụ nữ đại diện đội phá dỡ công trình và người đàn ông là chủ nhà tại phường Tương Mai, Hà Nội.

Trong video này, người phụ nữ được thuê để phá dỡ công trình yêu cầu phía chủ nhà phải thanh toán tiền công sau khi công việc hoàn thành, đồng thời cho biết đang giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên liên quan đến sự việc. Tuy vậy, người đàn ông trong video phủ nhận việc thuê phá dỡ.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin ban đầu, gia đình anh N.H.B trước đó thuê chị N.T.L phá dỡ công trình. Trong quá trình thi công, hai bên phát sinh mâu thuẫn, sau đó chấm dứt hợp đồng và anh B đã chuyển 20 triệu đồng. Hiện Công an phường Tương Mai đã tiếp nhận thông tin về vụ việc này.

Qua sự việc, điều khiến nhiều người băn khoăn là nếu chủ nhà phủ nhận việc thuê phá dỡ thì những tin nhắn trao đổi giữa hai bên có được coi là hợp đồng đã giao kết và bên được thuê có được sử dụng nó như căn cứ để đòi tiền?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, vụ việc có dấu hiệu tranh chấp dân sự liên quan đến giao dịch thuê phá dỡ công trình và nghĩa vụ thanh toán tiền công.

Trên thực tế, những giao dịch đơn giản, không phức tạp, giá trị không lớn, lại tin tưởng nhau quá mức nên hai bên chủ yếu thỏa thuận bằng miệng, hoặc thông qua tin nhắn, email…chứ không ký kết trên giấy tờ.

Về giá trị pháp lý của loại hợp đồng này, Bộ luật dân sự quy định, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu được coi là giao dịch bằng văn bản.

Căn nhà tại phường Tương Mai, Hà Nội - nơi xảy ra vụ việc

Như vậy, một số giao dịch dân sự không nhất thiết phải giao kết bằng văn bản, như mua bán những vật phẩm nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng được coi là hợp đồng và có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với hai bên.

Khi giải quyết vụ việc, cơ quan chức năng cần căn cứ vào quá trình các bên giao kết và thực hiện thỏa thuận, không nên chỉ dựa vào việc có hợp đồng giấy hay không..

Đối với sự việc trên cần xác định ai là người liên hệ thuê phá dỡ, giá cả, khối lượng công việc và nghĩa vụ thanh toán được thỏa thuận ra sao. Trong quá trình giải quyết vụ việc, cơ quan chức năng có thể xem xét các chứng cứ liên quan như sao kê chuyển tiền thanh toán, tin nhắn trao đổi công việc giữa 2 bên. Bởi, dữ liệu điện tử cũng là một trong những nguồn chứng cứ.

Ngoài tin nhắn, các bên liên quan có thể cung cấp lịch sử cuộc gọi, video, hình ảnh thực tế từ hiện trường, người làm chứng, chứng từ thuê máy móc, nhân công...

Nếu bên được thuê chứng minh được việc mình đã được thuê, đã thực hiện công việc và bên thuê có nghĩa vụ thanh toán thì có quyền yêu cầu trả tiền. Nếu hai bên thương lượng không thành, bên được thuê có thể khởi kiện ra tòa.

Còn nếu họ tự ý đưa máy móc, nhân công vào phá dỡ mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp thì sẽ bị xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Cũng theo luật sư Lê Hồng Vân, dù hợp đồng miệng vẫn có giá trị pháp lý song nên giá trị chứng minh rất thấp, nếu khởi kiện ra tòa, nguyên đơn rất khó chứng minh. Do vậy, để tránh rủi ro, trong quá trình thực hiện hợp đồng này, các bên liên quan phải chú ý lưu giữ chứng cứ, cụ thể các bằng chứng, giấy tờ khác chứng minh có việc giao dịch giữa hai bên…