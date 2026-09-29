Vụ TNGT giữa xe tập lái và mô tô khiến một người chết: Tạm dừng công việc của giáo viên

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Phạm Văn Điều, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Gia Lai cho biết, sau khi xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô với xe tập lái của nhà trường khiến một người chết, nhà trường đã tạm dừng công việc của một giáo viên dạy lái để khắc phục hậu quả vụ việc.

Hiện trường vụ TNGT giữa xe tập lái và xe mô tô khiến một người tử vong. Ảnh: V.N

Giáo viên dạy lái bị tạm dừng dạy

Theo ông Phạm Văn Điều, qua báo cáo ban đầu của nhà trường, vụ tai nạn xảy ra trưa 28/9 trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku, đoạn qua xã Gào (Gia Lai), giữa xe tải tập lái và xe mô tô. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Sau khi xảy ra tai nạn, Trường Cao đẳng Gia Lai đã yêu cầu giáo viên hướng dẫn lái xe tạm dừng công việc để phối hợp với cơ quan chức năng. Đồng thời, nhà trường yêu cầu giáo viên và học viên liên quan phối hợp với gia đình nạn nhân lo hậu sự.

"Nhà trường đã tạm thời dừng việc dạy của giáo viên, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình đào tạo liên quan đến giáo viên, học viên và phương tiện trong vụ việc", ông Điều cho biết.

Hiện trường vụ TNGT.

Theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai, giáo viên hướng dẫn có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ theo quy định. Xe tải tập lái liên quan vụ tai nạn cũng đã được đăng kiểm và đang được sử dụng phục vụ đào tạo lái xe.

Về tình tiết sau va chạm, xe mô tô bị cuốn vào gầm xe tải tập lái và bị kéo đi một đoạn mới dừng lại, ông Điều cho biết nhà trường đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân.

Theo ông Điều, báo cáo ban đầu cho thấy sau va chạm, một số thiết bị trên xe bị bung ra, ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể và các tình tiết liên quan vẫn phải chờ kết luận của cơ quan điều tra

Thầy dạy lái có chịu trách nhiệm không?

Theo Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BXD ngày 12/6/2026 của Bộ Xây dựng về đào tạo lái xe, cơ sở đào tạo phải bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành mang phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe", mang theo giấy phép xe tập lái; học viên tập lái trên đường phải đeo phù hiệu "Học viên tập lái xe". Cơ sở đào tạo cũng phải bố trí số lượng học viên phù hợp với khả năng đáp ứng về xe tập lái và giáo viên.

Đối với giáo viên dạy thực hành, yêu cầu quan trọng là bảo đảm an toàn trong quá trình học thực hành lái xe của học viên. Quy định hiện hành cũng yêu cầu người tập lái ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

Do đó, nếu học viên gây tai nạn, cơ quan chức năng sẽ phải xem xét cụ thể diễn biến vụ việc, hành vi của học viên, giáo viên và tình trạng của xe tập lái để xác định trách nhiệm. Không phải cứ xảy ra tai nạn trong giờ học thì giáo viên đương nhiên phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Ngược lại, nếu giáo viên vi phạm nghĩa vụ trong quá trình hướng dẫn, chẳng hạn không thực hiện đúng trách nhiệm bảo đảm an toàn, để học viên điều khiển xe trong điều kiện không bảo đảm hoặc có hành vi vi phạm khác dẫn đến hậu quả, giáo viên có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng với lỗi và hậu quả gây ra. Cơ sở đào tạo cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu có vi phạm trong việc tổ chức, quản lý đào tạo.

Quy định về xe tập lái yêu cầu ô tô phải có hệ thống phanh phụ được lắp đặt, bảo đảm hiệu quả phanh và bố trí bên ghế giáo viên dạy thực hành; xe tập lái trên đường còn phải có thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành của học viên. Đây là những yêu cầu nhằm tăng khả năng kiểm soát và bảo đảm an toàn trong quá trình tập lái.

Như Báo Xây dựng đưa tin, trưa 28/9, trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh đô thị Pleiku, đoạn qua xã Gào (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải tập lái BKS 81C-242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai do học viên V.H.V (SN 2001, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển, trên xe có giáo viên của nhà trường, lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Bàu Cạn đến xã Ia Grai.

Khi đến khu vực trên, xe tải tập lái va chạm với xe máy BKS 74F8-53xx do anh S.V (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển. Anh V đang đi từ đường đất trong khu vực rẫy cà phê ra đường tránh.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải tập lái chạy hàng chục mét mới dừng hẳn. Anh V bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.