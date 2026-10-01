Vụ tiêu cực tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang: Đã khởi tố 41 bị can

Tại họp báo, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, đến nay đã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi cử tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin về vụ án gian lận điểm thi ở Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: PV

Trong đó đã khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng; Trưởng Phòng quản lý chất lượng Lê Văn Tuyên; Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi; 4 cán bộ giám sát thuộc hai tổ kiểm tra do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang phân công...

Tại cuộc họp báo, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, đơn vị đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với tinh thần “không có vùng cấm và không có ngoại lệ”.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 33 bị can. Trong đó có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên; Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang...

Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định rút vụ án hình sự nêu trên chuyển về đơn vị này tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an đánh giá, hành vi của các bị can là vi phạm nghiêm trọng quy chế thi tốt nghiệp THPT, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi.