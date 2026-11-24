Mới đây, có mặt tại buổi fitting trang phục cho một show diễn, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh gây chú ý với diện mạo đầy đặn hơn sau sinh. Người đẹp vẫn giữ nét sắc sảo, cuốn hút khi xuất hiện trong clip hậu trường.

Trong đoạn clip tại buổi thử đồ, Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện với gương mặt có phần bầu bĩnh hơn trước. Những đường nét quen thuộc cùng vẻ tươi tắn giúp nàng hậu giữ được sức hút. Khoảnh khắc này hé lộ hình ảnh người đẹp khi tiếp tục tham gia công việc thời trang sau khi đón con đầu lòng.

Hình ảnh Vũ Thuý Quỳnh tại buổi thử đồ. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Meow Entertainment)

Sự thay đổi về ngoại hình cũng từng được chính Vũ Thúy Quỳnh nhắc đến. Cô cho biết yêu thích hình ảnh đầy đặn, “có da có thịt” của mình hiện tại. Thời gian sau sinh, người đẹp vẫn thực hiện các bộ ảnh mới và duy trì công việc kinh doanh thương hiệu thời trang riêng.

Ngày 18/11, Vũ Thúy Quỳnh lần đầu công khai hình ảnh con gái bên doanh nhân Đức Phạm. Trong loạt ảnh gia đình, cả hai cùng chăm sóc em bé tại nhà riêng. Người đẹp gửi lời chúc con có một cuộc đời bình an, nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Trước đó, cô giữ kín thông tin cụ thể về thời điểm sinh nở.

Vũ Thuý Quỳnh lúc vừa sinh con

Hành trình làm mẹ của Vũ Thúy Quỳnh được công khai từ cuối tháng 8/2026. Đúng dịp sinh nhật cô vào ngày 27/8, Đức Phạm chia sẻ hình ảnh bên người đẹp và thông báo chuyện có con chung. Sau đó, á hậu đăng bộ ảnh khoe bụng bầu, thể hiện niềm vui khi chuẩn bị đón thành viên mới. Trong thai kỳ, cô vẫn tham gia một số hoạt động giải trí, thời trang.

Đức Phạm sinh năm 1991, xuất thân trong gia đình kinh doanh tại TP.HCM. Mối quan hệ giữa anh và Vũ Thúy Quỳnh được công khai vào tháng 11/2025. Trong những thông tin gần đây, báo chí vẫn giới thiệu anh là bạn trai của á hậu.

Ảnh Vũ Thuý Quỳnh lúc đang mang bầu

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024, cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và giành danh hiệu Á quân 3 The New Mentor 2023. Lần xuất hiện ở buổi fitting mang đến hình ảnh mới của người đẹp trong giai đoạn vừa chăm con, vừa tiếp tục theo đuổi công việc thời trang.