Từng trở thành tâm điểm chú ý bởi những đồn đoán tình cảm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm nay khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi chính thức bước vào cuộc sống gia đình. Chỉ sau khoảng một năm kể từ thời điểm xuất hiện những dấu hiệu hẹn hò, cả hai đã lần lượt chia sẻ tin vui mang thai, sinh con, khép lại hành trình yêu đương kín tiếng bằng một cột mốc đầy ý nghĩa.

Theo những thông tin được chia sẻ, mối nhân duyên giữa Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm bắt đầu vào cuối năm 2025. Điều thú vị là cả hai được cho là bén duyên từ những hoạt động khá gần gũi, bao gồm chơi game online và tham gia pickleball. Từ những sở thích chung, họ có thêm cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và dần nảy sinh sự gắn bó.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm bị bắt gặp chơi pickleball.

Khi những tín hiệu đầu tiên về mối quan hệ xuất hiện, đời tư của nàng Á hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc phúc, hai người cũng vấp phải nhiều ý kiến hoài nghi, thậm chí có những nhận định không mấy tích cực về khả năng tiến xa bên nhau.

Trước làn sóng bàn luận, Vũ Thúy Quỳnh và bạn trai không lựa chọn phô bày quá nhiều về cuộc sống riêng. Thay vì liên tục phản hồi những lời đồn đoán, họ duy trì sự kín đáo, hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Chính vì vậy, những bước tiến trong mối quan hệ càng khiến công chúng tò mò.

Tháng 8/2026, cả hai tạo nên một phen xôn xao khi bất ngờ thông báo tin Vũ Thúy Quỳnh mang thai. Không có quá nhiều dấu hiệu báo trước, thông tin này được ví như màn "đánh úp" khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Từ những nghi vấn hẹn hò thuở ban đầu, câu chuyện giờ đây đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác: chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Cặp đôi thông báo có tin vui khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Đến ngày 18/11/2026, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm tiếp tục chia sẻ niềm vui khi chính thức công khai con gái. Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của cả hai, đồng thời khiến nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến gia đình trẻ.

Đáng chú ý, bên cạnh khoảnh khắc đón con, hình ảnh Đức Phạm túc trực bên cạnh, tận tình chăm sóc vợ và em bé cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Thay vì những màn thể hiện tình cảm phô trương, sự hiện diện và quan tâm dành cho hai mẹ con trong thời điểm đặc biệt này mang đến hình ảnh gần gũi về vai trò của một người chồng, người cha.

Đức Phạm tận tình chăm sóc vợ và con gái.

Nhìn lại hành trình chưa đầy một năm, mối quan hệ của Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm đã trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ. Từ cơ duyên qua những trò chơi trực tuyến và sân pickleball, những lần bị đặt nghi vấn, khoảng thời gian âm thầm vun đắp tình cảm cho đến tin vui có em bé, mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng cũng đầy những dấu ấn riêng. Sau những ồn ào thuở mới bén duyên, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm đang tận hưởng niềm hạnh phúc trong vai trò mới, khi tình yêu giờ đây có thêm một thành viên để cùng chở che và vun đắp.