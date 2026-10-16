Vũ Thúy Quỳnh khoe bụng bầu to vượt mặt, hội ngộ cùng dàn mỹ nhân Vbiz

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý khi hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện giải trí của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Đáng chú ý, đây là một trong những lần xuất hiện trước công chúng của người đẹp trong thời điểm đang mang thai. Dù bụng bầu đã lớn, Vũ Thúy Quỳnh vẫn ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang đầy nữ tính.

Vũ Thúy Quỳnh dự sự kiện của Đỗ Mạnh Cường dù đang trong khoảng thời gian thai kỳ.

Trong loạt ảnh được ghi lại tại sự kiện, Vũ Thúy Quỳnh lựa chọn chiếc đầm đen với phần tay dài xuyên thấu, kết hợp những chi tiết bèo nhún mềm mại. Thiết kế có phom dáng rộng rãi, vừa mang đến sự thoải mái cho người đẹp trong thời gian mang thai, vừa giúp cô giữ được vẻ ngoài thanh lịch. Mái tóc đen buông xõa tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt.

Đặc biệt, dù đang ở giai đoạn bụng bầu khá lớn, Vũ Thúy Quỳnh vẫn thoải mái tạo dáng trước ống kính. Người đẹp liên tục nở nụ cười tươi tắn, thể hiện thần thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực. Nhan sắc của cô trong thời gian mang thai cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Không chỉ gây ấn tượng với diện mạo hiện tại, Vũ Thúy Quỳnh còn có dịp hội ngộ cùng dàn mỹ nhân đình đám của Vbiz gồm Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, người mẫu Mai Ngô và Á hậu Hồng Đăng.

Vũ Thúy Quỳnh hội ngộ cùng Bùi Quỳnh Hoa, Mai Ngô và Hồng Đăng.

Trong khung hình chung, cả bốn người đẹp đều lựa chọn những phong cách thời trang khác biệt. Nếu Vũ Thúy Quỳnh dịu dàng trong chiếc đầm đen thì Bùi Quỳnh Hoa nổi bật với trang phục sáng màu. Mai Ngô gây ấn tượng bởi mái tóc đỏ cùng thiết kế trễ vai cá tính, trong khi Hồng Đăng ghi điểm với vẻ thanh lịch khi kết hợp áo trắng và chân váy đen.

Khoảnh khắc bốn mỹ nhân cùng ngồi cạnh nhau, tươi cười và vẫy tay trước ống kính tạo nên khung hình đầy cuốn hút. Trên mạng xã hội, nhan sắc và thần thái của Vũ Thúy Quỳnh trong thời gian mang thai nhận được nhiều lời khen ngợi. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ của người đẹp.

Có thể nói, dù đang tạm gác lại phần nào các hoạt động giải trí để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ, Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ được sức hút mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nhan sắc ngày một thăng hạng của Vũ Thúy Quỳnh dù đang trong thai kỳ.