Vũ Thuý Quỳnh khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng xuất hiện trên sân golf sau khi hạ sinh con đầu lòng với thiếu gia Đức Phạm. Hình ảnh mới của nàng Á hậu nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Vũ Thuý Quỳnh khoe nhan sắc rạng rỡ khi trở lại sân golf sau sinh.

Trong loạt ảnh mới, người đẹp diện chiếc váy trắng thanh lịch, kết hợp cùng phụ kiện chơi golf. Cô tự tin tạo dáng trước ống kính và hào hứng thực hiện những cú đánh trên sân cỏ. Đáng chú ý, Vũ Thuý Quỳnh còn hào hứng viết dòng trạng thái: “Một buổi sáng thật chill các mom ơi”.

Chỉ với vài hình ảnh đời thường, nàng Á hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diện mạo tươi tắn, thần thái rạng rỡ và phong cách năng động.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là thời điểm người đẹp đăng tải những hình ảnh này. Bởi cách đây không lâu, Vũ Thuý Quỳnh và bạn trai doanh nhân Đức Phạm vừa đón con đầu lòng. Hôm 18/11, nàng hậu chính thức chia sẻ khoảnh khắc gia đình bên thiên thần nhỏ, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm mẹ. Cặp đôi cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và khán giả.

Vũ Thuý Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm hạnh phúc chào đón con đầu lòng.

Việc nhanh chóng xuất hiện trên sân golf sau khi sinh con khiến động thái mới của Vũ Thuý Quỳnh trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh mẹ bỉm sữa vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, yêu thích các hoạt động cá nhân và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn.

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho rằng, có thể đây là những hình ảnh của Vũ Thúy Quỳnh trước khi sinh con. Hiện tại, người đẹp chưa lên tiếng tiết lộ thời điểm chụp những khoảnh khắc này.

Thời gian qua, chuyện tình cảm giữa Vũ Thuý Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai công khai mối quan hệ. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau đến tin vui đón con đầu lòng, cặp đôi liên tục nhận được sự quan tâm và lời chúc phúc từ khán giả.

Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm viên mãn bên nhau sau hành trình tình yêu nhiều chú ý.

Sau khi đón thành viên mới, cuộc sống của cả hai bước sang một cột mốc đáng nhớ. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội phần nào hé lộ niềm hạnh phúc của gia đình nhỏ. Đặc biệt, sự xuất hiện của Vũ Thuý Quỳnh trong vai trò mẹ bỉm sữa càng khiến người hâm mộ tò mò về cuộc sống thường ngày cũng như hành trình chăm sóc con đầu lòng của nàng Á hậu.