Vụ thịt bở nhũn 'do lợn bị stress' ở trường mầm non: Thay nhà cung cấp

Thịt lợn bở nhũn bất thường được phụ huynh Trường Mầm non Phương Liệt ghi hình. (Clip: PHCC)

Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, Hà Nội) tổ chức bữa ăn bán trú bình thường sau khi địa phương dừng hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm cũ và thay thế bằng đơn vị mới.

UBND phường Phương Liệt thông tin, việc thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm được thực hiện từ ngày 6/11. Cùng ngày, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội trực tiếp kiểm tra một số khâu tổ chức bữa ăn bán trú tại trường.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận tại thời điểm làm việc, quy trình tổ chức bữa ăn được triển khai đúng quy định, bảo đảm an toàn. Các khâu có sự tham gia giám sát của những bên liên quan, trong đó có phụ huynh học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị địa phương và nhà trường tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn, kịp thời phát hiện những sơ suất (nếu có) để điều chỉnh.

Phường Phương Liệt đã thay thế đơn vị cung ứng thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt từ ngày 6/11. (Ảnh: UBND phường Phương Liệt)

Trước đó, ngày 4/11, đại diện phụ huynh phát hiện thịt lợn có biểu hiện bở, nhũn bất thường trong quá trình giao nhận thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt và phản ánh với chính quyền địa phương.

Đến sáng 5/11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường tiếp tục phát hiện thịt lợn do đơn vị cung ứng đưa đến có dấu hiệu bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường quyết định không tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến.

Theo UBND phường Phương Liệt, đơn vị cung ứng đã thay thế bằng thực phẩm mới ngay đầu giờ sáng 5/11, do đó bữa ăn bán trú của trẻ trong ngày vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường tổ chức cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và đại diện cha mẹ học sinh các lớp. Tại cuộc họp, phụ huynh đề nghị nhà trường không tiếp tục sử dụng thực phẩm của đơn vị cung ứng hiện tại và lựa chọn đơn vị thay thế.

Hình ảnh phần thịt nạc nát, bở.

Chiều 5/11, UBND phường Phương Liệt tổ chức họp với các đơn vị liên quan, thống nhất dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với nhà cung cấp cũ. Để bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú trong thời gian tới, UBND phường yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; công khai thông tin về nguồn cung cấp thực phẩm, quy trình tổ chức bữa ăn và phát huy vai trò giám sát của phụ huynh.

Các đơn vị chức năng của phường sẽ tăng cường kiểm tra quy trình giao nhận, nguồn gốc thực phẩm, điều kiện bảo quản, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, vi phạm theo thẩm quyền.

Ngày 4/11, Đoàn kiểm tra đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Kết quả xét nghiệm vẫn đang được chờ đợi.

Liên quan phản ánh thịt lợn đưa vào bếp ăn bán trú của Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) có biểu hiện nhũn, bở bất thường, đơn vị cung cấp thực phẩm cho biết, một tỷ lệ nhỏ thịt lợn giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có thể gặp hiện tượng PSE (Pale, Soft, Exudative), với đặc điểm thịt nhợt màu, mềm và rỉ dịch. “Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do con heo bị stress (căng thẳng) trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp làm bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính nên thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch”, theo đơn vị cung cấp. Ngoài ra, heo mảnh sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39°C), các phần thịt heo ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém. Nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tăng nhiệt độ cao, khiến thịt có màu tái, mềm.