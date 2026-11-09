Vụ thiếu niên bị đánh tổn thương cơ thể 65%: Nạn nhân tiếp tục nhập viện vì rò dịch não tủy

Chị Mai Thị Minh chăm sóc con trai T.M.Q.A. tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: Nguyễn Hải

Nạn nhân tiếp tục nhập viện sau gần 1 năm bị đánh trọng thương

Tiếp tục phản ánh tới Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Mai Thị Minh (mẹ của em T.M.Q.A.) cho biết, sức khỏe của con trai tiếp tục gặp biến chứng nghiêm trọng sau vụ việc bị đánh vào vùng đầu xảy ra tối 29/11/2025.

Theo chị Minh, thời gian gần đây, một vết thương trên đầu của Q.A. xuất hiện dấu hiệu bất thường, có vết đỏ, sưng to dần và khiến em thường xuyên kêu đau. Lo lắng trước tình trạng của con, gia đình đã đưa Q.A. đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tái khám.

"Bác sĩ nói cháu bị nhiễm trùng vết mổ và phải nhập viện để phẫu thuật, xử lý vùng nhiễm trùng. Bác sĩ cũng nói phải mổ kiểm tra, nếu tình trạng nặng thì phải tháo phần mô xương ra, gửi đi điều trị để xử lý triệt để nhiễm trùng. Khi nào vết thương ổn định, khỏi nhiễm trùng thì mới có thể ghép lại được. Nghe đến việc phải lấy mô xương ra, tôi đã rất lo sợ vì biết tình trạng của con không đơn giản", chị Minh chia sẻ.

Theo thông tin trên giấy tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Q.A. nhập viện ngày 29/10/2026 và điều trị đến ngày 8/11/2026.

Bệnh án ghi nhận bệnh nhân nam 15 tuổi, có tiền sử phẫu thuật tạo hình hộp sọ cách thời điểm nhập viện khoảng 1 năm. Đợt này, vùng mổ xuất hiện nốt đỏ. Qua thăm khám, bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân bị rò dịch não tủy, nhiễm trùng vùng vết mổ và vùng ghép khuyết sọ. Bệnh nhân được phẫu thuật vá rò, nạo viêm. Đáng chú ý, kết quả cấy dịch mủ tại vết mổ dương tính với tụ cầu vàng đa kháng thuốc.

Sau quá trình điều trị, bệnh viện thực hiện chuyển cơ sở khám, chữa bệnh để bệnh nhân tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trước đó, em Q.A. phải trả qua nhiều lần phẫu thuật để giành lại sự sống.

Nhận được thông tin về tình trạng bệnh của con, chị Minh không giấu được sự đau đớn, xót xa. "Tình trạng của con quá nghiêm trọng, tôi khóc cạn nước mắt rồi. Chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, con lại phải chụp chiếu, lấy máu, làm xét nghiệm lại. Nhìn con đau đớn, những cơn sốt kéo dài hành hạ, từng giọt máu được lấy ra để xét nghiệm, tôi xót xa lắm.

Con mệt đến mức chỉ nói được với mẹ: 'Mẹ ơi, đừng hỏi nữa, con mệt lắm'. Chiều qua, các bác sĩ còn phải lấy dịch tủy sống của cháu để xét nghiệm", chị Minh khóc chia sẻ.

Gia đình đề nghị giám định bổ sung tỷ lệ tổn thương cơ thể

Cùng với việc lo lắng cho sức khỏe của con, anh Trương Mậu Giảng (bố của Q.A) cho biết gia đình đã có đơn gửi Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, đề nghị trưng cầu giám định bổ sung đối với Q.A.

Trước đó, các kết luận giám định xác định nạn nhân bị tụ máu ngoài màng cứng, xuất huyết dưới nhện, vỡ xương vùng thái dương đỉnh trái và di chứng động kinh. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65%.

Tuy nhiên, theo gia đình, việc Q.A. phải nhập viện trở lại ngày 29/10/2026 với chẩn đoán rò dịch não tủy, nhiễm trùng vùng mổ ghép khuyết sọ là tình tiết mới cần được xem xét, làm rõ.

Anh Giảng viện dẫn Điều 210 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh tiến hành trưng cầu giám định bổ sung đối với em T.M.Q.A. nhằm xác định thêm tỷ lệ tổn thương cơ thể phát sinh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

Liên quan đến diễn biến tố tụng, trước đó, như Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh, ngày 29/9/2026, Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Huy H. về tội "Giết người".

Quang cảnh phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa một số thiếu niên. Tối 29/11/2025, hai nhóm hẹn gặp nhau tại khu vực đình Tỉnh Đạo. Sau khi nhóm của bị hại rời đi, nhóm của H. đuổi theo.

Khi đến khu vực thôn Tứ Giáp, H. giật một ống kim loại dài khoảng 1m từ tay Nguyễn Nhật M. rồi dùng hung khí này đánh một nhát vào vùng đầu bên trái của Q.A. Sau đó, một thiếu niên khác là Vũ Hồng M. chạy tới, giật chiếc ná cao su của Q.A. đưa cho H. và dùng tay đấm vào vùng lưng nạn nhân.

Q.A. được đưa đi cấp cứu tại nhiều bệnh viện. Kết luận giám định trước đó xác định em bị tổn thương cơ thể là 65%.

Tại phiên tòa ngày 29/9, H. thừa nhận hành vi dùng ống kim loại đánh Q.A. Tuy nhiên, bị cáo khai không bàn bạc trước với Nguyễn Nhật M. về việc đánh người và cho rằng bản thân được rủ đi xem đánh nhau.

Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại đề nghị làm rõ vai trò của Nguyễn Nhật M. và Vũ Hồng M., bởi có những tình tiết trong lời khai và diễn biến vụ việc cho thấy cần tiếp tục xác minh khả năng có đồng phạm giúp sức.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định có căn cứ cho rằng còn đồng phạm khác với vai trò giúp sức trong vụ án Giết người. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của những người liên quan trước khi đưa vụ án ra phán quyết.

Theo thông báo ngày 29/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, căn cứ Điều 42 và Điều 240 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan này đã ban hành Văn bản số 737/VKSBN-P2 ngày 29/10/2026, chuyển hồ sơ vụ án Nguyễn Huy H. (SN 2011) đến Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh để xét xử về tội "Giết người", quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Phía sau những diễn biến pháp lý của vụ án là hành trình điều trị còn nhiều gian nan của một thiếu niên mới 15 tuổi và nỗi đau của gia đình khi con liên tục phải đối mặt với những biến chứng sau vụ việc.