Vụ thiếu niên 16 tuổi bị sát hại: Hé lộ về vật chứng quan trọng cảnh sát thu giữ

Theo báo cáo hoạt động từ ngày 29/9 đến 2/10, vụ việc hiện đang được các điều tra viên thuộc Cục Điều tra Hình sự bang Enugu tiếp nhận và làm rõ.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi thi thể nạn nhân, đồng thời thu giữ một cây gậy nghi là hung khí gây án cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Đây được xem là những vật chứng quan trọng giúp cảnh sát tái hiện diễn biến vụ việc.

Hiện tại, danh tính của nạn nhân và nghi phạm, hoàn cảnh dẫn đến cái chết cũng như động cơ gây án đều chưa được công bố.

Nghi phạm đang tiếp tục bị thẩm vấn, mọi cáo buộc sẽ phải được chứng minh trong quá trình tố tụng trước khi đưa ra xét xử.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin khi quá trình điều tra có kết quả mới.

Ảnh: Nationalperiscope

Bên cạnh vụ án mạng tại Enugu, báo cáo của cảnh sát Nigeria cũng ghi nhận nhiều chiến dịch an ninh hiệu quả trên khắp cả nước.

Tại bang Ogun, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn 9 người bị bắt cóc và đưa họ về với gia đình, trong khi tại Taraba, 3 trong số 5 nạn nhân bị bắt cóc cũng được giải cứu thành công.

Đáng chú ý, tại bang Sokoto, cảnh sát và quân đội đã phối hợp ngăn chặn kịp thời một cuộc tấn công của các nhóm tay súng, thu giữ hai bệ phóng rocket cùng nhiều vũ khí, đạn dược.