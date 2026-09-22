Vụ thầy giáo xin không nhận chức hiệu trưởng: Tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định mới

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định điều động ông Trịnh Hồng Mạnh (SN 1971), Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Thọ, về công tác tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND xã Đức Đồng từ ngày 1/10/2026.

Quyết định được ban hành theo đề nghị của Sở Nội vụ trên cơ sở đề nghị của UBND xã Đức Đồng, UBND xã Đức Thọ và Sở GD-ĐT Hà Tĩnh.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh thống nhất để UBND xã Đức Đồng xem xét tiếp nhận, bố trí ông Mạnh làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo văn bản của Sở GD-ĐT, ông Mạnh phải hoàn tất thủ tục chuyển từ công chức sang viên chức trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng.

Ông Mạnh có trình độ thạc sĩ Khoa học giáo dục, lý luận chính trị cao cấp và từng giữ chức Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ.

Ông Trịnh Hồng Mạnh. Ảnh: Xã Đức Thọ

Như VietNamNet đã thông tin, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng.

Sau sáp nhập, hai nguyên hiệu trưởng Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Công Anh được đưa vào diện xem xét để bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới. Theo kết quả chấm theo khung 100 điểm của tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi đạt 57,5 điểm, còn ông Nguyễn Công Anh đạt 55,5 điểm.

Ông Nguyễn Văn Lợi được thống nhất bố trí làm hiệu trưởng nhưng xin không nhận chức vụ vì lý do sức khỏe. Ông Nguyễn Công Anh, người cũng được xem xét, kiến nghị làm rõ kết quả chấm điểm và đề nghị địa phương ưu tiên nhân sự tại chỗ.