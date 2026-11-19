Liên quan vụ việc HTX Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Lương Điền, xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) dự kiến thanh lý hơn 90 ha rừng thông gần 40 năm tuổi, ngày 19-11, thông tin từ UBND xã Nam Hải Lăng cho biết, địa phương vừa có văn bản yêu cầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát HTX rà soát, thực hiện nhiều nội dung liên quan đến việc giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại của thành viên và hồ sơ, thủ tục khai thác rừng thông.

Yêu cầu này được đưa ra sau khi HTX Lương Điền có Văn bản số 30/HTX ngày 3-11-2026 báo cáo kết quả giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại của các thành viên liên quan đến việc khai thác rừng thông.

HTX cho rằng việc lựa chọn người nhận khoán là đúng

Theo Văn bản số 30/HTX, sau khi nhận được Công văn số 1074/UBND-KT ngày 30-10-2026 của UBND xã Nam Hải Lăng về việc chuyển đơn khiếu nại, phản ánh của một số thành viên, HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát HTX tổ chức buổi làm việc ngày 2-11 để xem xét, giải quyết.

Văn bản số 30/HTX ngày 3-11-2026 báo cáo kết quả giải quyết đơn phản ánh, khiếu nại của các thành viên liên quan đến việc khai thác rừng thông.

HTX cho biết, trong số các đơn phản ánh, khiếu nại có 3 người là ông Lâm Đức Thảo, ông Trần Đại Lập và ông Tô Hải Minh xin rút đơn. Theo giải trình của HTX, những người này cho rằng ông Phạm Văn Trai nhờ ký đơn nhưng họ không đọc kỹ nội dung trước khi ký, sau đó nhận thấy nội dung phản ánh không đúng nên đề nghị rút đơn.

Tại buổi làm việc ngày 2-11, HĐQT và Ban Kiểm soát HTX đã xem xét các nội dung phản ánh của 5 thành viên HTX và ông Phạm Văn Trai (người không phải thành viên HTX). Kết quả, HTX kết luận các nội dung khiếu nại, phản ánh là không đúng.

Một trong những nội dung gây tranh luận là việc HTX ký biên bản thương thảo hợp đồng với ông Phạm Quang Phong, người không phải thành viên HTX.

Giải trình về vấn đề này, HTX cho biết, từ ngày 6 đến 10-10-2026, đơn vị đã tổ chức họp tại 5 đội sản xuất để triển khai chủ trương chuyển đổi rừng thông và thanh lý gỗ rừng thông. Tại các cuộc họp, HTX thông tin có 4 đối tác có khả năng phối hợp xây dựng đề án chuyển đổi, liên hệ các đơn vị chuyên môn lập hồ sơ thiết kế, thực hiện thủ tục trình cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt và chịu toàn bộ chi phí.

Trong số này có 2 thành viên HTX là ông Nguyễn Khắc Hòa, ông Phạm Văn Trai và 2 người ngoài HTX là ông Nguyễn Đăng Hiếu, ông Phạm Quang Phong.

Theo HTX, qua thảo luận, các thành viên thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện thủ tục thanh lý, chuyển đổi rừng thông theo quy định; giao HĐQT tổ chức triển khai, ký kết văn bản với đối tác trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của HTX và thành viên, với giá trị thu về không thấp hơn 1,8 tỷ đồng.

HTX cũng cho rằng tại các cuộc họp đã thông báo rõ thành viên hoặc đối tác có nhu cầu, đủ năng lực thực hiện thì gửi đơn đăng ký nhận khoán; người đưa ra mức giá cao nhất sẽ được xem xét lựa chọn. Có 2 trên 5 đội sản xuất đề xuất ưu tiên thành viên HTX nếu mức giá nhận khoán ngang bằng người ngoài.

Về việc lựa chọn ông Phạm Quang Phong, HTX cho biết ngày 16-10 đã tổ chức họp xem xét 5 hồ sơ đăng ký nhận khoán. Mức giá được các cá nhân đưa ra lần lượt là ông Nguyễn Khắc Hòa 1,8 tỷ đồng; ông Phạm Văn Trai 1,8 tỷ đồng; ông Trương Thế Chương 1,82 tỷ đồng; ông Nguyễn Đăng Hiếu 1,85 tỷ đồng và ông Phạm Quang Phong 1,96 tỷ đồng.

Căn cứ mức giá đề nghị, HĐQT lựa chọn ông Phong để tiến hành thương thảo nhằm tăng nguồn thu cho HTX và các thành viên. HTX khẳng định đây là kết quả xem xét của HĐQT và Ban Kiểm soát, không phải quyết định cá nhân của Giám đốc.

Đối với phản ánh không thông báo công khai để các thành viên có nhu cầu tham gia, HTX cho biết đã tổ chức họp tại 5 đội sản xuất, đồng thời phát thông báo trên hệ thống loa truyền thanh từ ngày 10 đến 15-10-2026 để tiếp nhận đơn đăng ký nhận khoán.

Riêng với ý kiến đề nghị tổ chức đấu giá khi có từ hai người trở lên tham gia, HTX giải trình rằng tại các cuộc họp có thành viên đề xuất phương án này, nhưng do hồ sơ chuyển đổi chưa hoàn thiện và HTX không có thẩm quyền tổ chức đấu giá nên các thành viên đã thống nhất lựa chọn phương án nhận khoán, người đưa ra mức giá cao nhất được xem xét thương thảo.

Chính quyền yêu cầu rà soát hồ sơ pháp lý, không tự ý khai thác

Mặc dù HTX đã có văn bản giải trình và bác bỏ các nội dung phản ánh, khiếu nại, UBND xã Nam Hải Lăng vẫn yêu cầu HĐQT và Ban Kiểm soát tiếp tục rà soát toàn diện các vấn đề liên quan đến diện tích rừng thông.

Văn bản số1186/UBND-KT ngày18-11-2026 về việc khai thác rừng thông tại HTX dịch vụ nông nghiệp Lương Điền.

Theo văn bản của UBND xã, việc giải quyết đơn phải bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật, Điều lệ HTX và quy chế hoạt động; có văn bản trả lời cụ thể từng nội dung phản ánh, khiếu nại của các thành viên.

Đặc biệt, đối với hồ sơ, thủ tục khai thác rừng thông, HTX phải rà soát nguồn gốc, chủ thể quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; cung cấp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền, xác định rõ quyền và trách nhiệm của HTX đối với diện tích rừng.

Địa phương cũng yêu cầu HTX phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng rừng, diện tích đất rừng, tình trạng quản lý, sử dụng đất để lập phương án khai thác, phương án trồng lại rừng sau khai thác và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đáng chú ý, UBND xã nhấn mạnh HTX chỉ được tổ chức khai thác khi đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật; không tự ý tổ chức khai thác khi chưa đủ điều kiện.

Đối với việc định giá tài sản rừng thông và lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác, chính quyền yêu cầu phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HTX và các thành viên.

Trường hợp HĐQT và Ban Kiểm soát chưa thống nhất hoặc nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội thành viên thì phải tổ chức lấy ý kiến, biểu quyết đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền tham gia và giám sát của các thành viên.

Trước đó, vụ việc gây chú ý khi HTX Lương Điền dự kiến thanh lý hơn 90,7 ha rừng thông được trồng từ khoảng năm 1987, hiện đã gần 40 năm tuổi. Quá trình thương thảo với ông Phạm Quang Phong về việc nhận khai thác diện tích rừng với mức giá 1,96 tỷ đồng khiến một số xã viên đặt câu hỏi về căn cứ định giá, quy trình lựa chọn người nhận khoán và thẩm quyền quyết định.

Như vậy, bên cạnh việc giải quyết các đơn thư trong nội bộ HTX, những vấn đề cốt lõi liên quan đến nguồn gốc pháp lý của diện tích rừng, quyền định đoạt tài sản, phương án khai thác và trách nhiệm của các cá nhân liên quan vẫn cần được làm rõ.

Việc UBND xã Nam Hải Lăng yêu cầu rà soát toàn diện trước khi khai thác được xem là bước cần thiết nhằm bảo đảm quá trình xử lý tài sản rừng tuân thủ pháp luật, tránh phát sinh tranh chấp và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thành viên HTX.