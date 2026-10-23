Vụ thanh lý hơn 90 ha rừng thông gần 40 năm tuổi ở Quảng Trị: Giám đốc HTX Lương Điền nói gì?

Liên quan vụ “Bất thường việc thanh lý hơn 90 ha rừng thông gần 40 năm tuổi ở Quảng Trị”, nhằm làm rõ một số vấn đề xung quanh vụ việc này, PV Ban chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Phước- Giám đốc HTX Lương Điền, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Lô rừng thông thuộc dự án PAM 2780 ở Quảng Trị.

Quy trình có được thực hiện công khai?

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Phước cho biết mức giá đã chốt trong quá trình thương thảo hợp đồng thanh lý rừng là 1,96 tỷ đồng, cao hơn 160 triệu đồng so với mức giá sàn 1,8 tỷ đồng mà HTX đưa ra. Mức giá này khiến ông cảm thấy hài lòng và phấn khởi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận bản thân chưa biết mức giá đã thực sự phù hợp với giá trị rừng hay chưa.

Theo ông Phước, liên quan đến các đơn kiến nghị của một số xã viên, Ban kiểm soát HTX và UBND xã đã tổ chức làm việc sau khi tiếp nhận đơn. “Những ý kiến cho rằng HTX bán cho người ngoài không phải là xã viên hoặc lợi dụng chức vụ để trục lợi là hoàn toàn không chính xác, bởi lẽ, quá trình triển khai đã được thông báo công khai, các biên bản họp có chữ ký của những người tham gia và thể hiện sự đồng thuận của các thành viên”, ông Phước khẳng định.

Giải thích về sự chênh lệch giữa mức giá khoảng 800 triệu đồng được đề cập trong hồ sơ trước đó với mức giá 1,8 tỷ đồng và giá thương thảo 1,96 tỷ đồng, ông Phước cho rằng sự thay đổi xuất phát từ việc hoàn thiện các văn bản trong quá trình triển khai.

Ông Phước chia sẻ thêm, việc UBND xã từng yêu cầu tạm dừng là nhằm hướng dẫn HTX hoàn thiện thủ tục cho đúng quy định, sau đó đơn vị tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, các đơn kiến nghị của nhóm 7 hộ dân đã được HTX rà soát, trả lời.

Giám đốc HTX hiểu biết pháp luật còn hạn chế

Đáng chú ý, khi PV đặt câu hỏi trong quá trình triển khai việc thanh lý rừng thông, ông đã tìm hiểu, tham khảo các quy định pháp luật hay chưa? Ông Phước đáp, trước đây ông là người dân, sau đó được bầu làm Giám đốc HTX nên hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Ông chỉ làm đúng theo tâm tư, nguyện vọng và đặt quyền lợi của dân lên hàng đầu. Khi lấy xong ý kiến của người dân ông Phước sẽ trình lên UBND xã Nam Hải Lăng để xin chỉ đạo và thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời PV, ông Trương Văn Hoài- Trưởng Phòng Kinh tế xã Nam Hải Lăng thông tin, hôm nay (23-10), đã mời các hộ dân và bên liên quan đến vấn đề này để họp làm rõ. Khi có kết quả cuộc họp, UBND xã sẽ gửi thông tin đến cơ quan báo chí.

Như tin đã đưa trước đó, việc thanh lý 90,7 ha rừng thông thuộc dự án PAM 2780, trồng từ năm 1987 tại HTX Lương Điền, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Giám đốc HTX đã ký biên bản thương thảo hợp đồng trị giá 1,96 tỷ đồng với một người ngoài HTX khi hồ sơ chưa hoàn thiện, nội bộ còn bất đồng. Vụ việc khiến nhiều xã viên phản ứng, gửi đơn khiếu nại, kiến nghị, đề nghị làm rõ cơ sở định giá, quy trình lựa chọn người nhận thanh lý và tính pháp lý của hồ sơ. UBND xã Nam Hải Lăng đã giao cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh.