Vụ thảm sát ở Đồng Nai: Bị cáo bị khởi tố những tội danh gì, khung hình phạt ra sao?

Từ mâu thuẫn tình cảm đến thảm vụ án đặc biệt nghiêm trọng

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi ở khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh (TP Đồng Nai) từ tháng 2/2026. Đến tháng 7, cô gái chủ động chia tay. Không chấp nhận việc này, Đức Anh nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 2/9, Đức Anh uống rượu cùng nhóm bạn tại phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, anh ta kể chuyện bị bạn gái chia tay và nói về ý định tìm cô gái để trả thù, nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 22h30 cùng ngày, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người bạn chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, với lý do đi đòi khoản nợ 5 triệu đồng. Khi nhìn thấy cha của bạn gái, Đức Anh tiếp tục có ý định gây án nhưng được người bạn ngăn lại và đưa về.

Tuy nhiên, khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh quay lại khu vực nhà bạn gái cũ. Không thể tiếp cận gia đình cô gái, Đức Anh trèo sang nhà hàng xóm.

Đáng chú ý, gia đình hàng xóm hoàn toàn không có mâu thuẫn với Đức Anh. Theo hồ sơ vụ án, gia đình anh N.V.Q. bao gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ đang ở trong nhà thì bị tấn công. Hậu quả, người vợ 36 tuổi cùng hai con, lần lượt 11 tuổi và 1 tuổi, tử vong. Người chồng bị thương nặng, sau đó được đưa đi cấp cứu và sống sót, tuy nhiên, anh Q. bị tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi gây án, Đức Anh xuống nhà vệ sinh rửa tay chân. Khi mở cổng định tẩu thoát, kẻ này bị lực lượng công an bắt giữ.

Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại. (Ảnh: TPO)

Vì sao Đức Anh đối diện khung án tử hình?

Sau quá trình điều tra, VKSND TP Đồng Nai truy tố Đức Anh về tội Giết người theo điểm a, b, i, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, các tình tiết xác định khung hình phạt gồm: giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ.

Khoản 1 Điều 123 quy định người phạm tội trong các trường hợp này có thể bị phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Như vậy, tử hình là mức hình phạt cao nhất mà Đức Anh có thể phải đối diện về tội Giết người. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa bị cáo chắc chắn sẽ nhận mức án này. Đây là một trong các mức hình phạt nằm trong khung mà pháp luật quy định, còn mức án cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của HĐXX sau khi xem xét toàn bộ vụ án.

Nhiều người đứng sát hàng rào tòa án, dùng điện thoại ghi lại diễn biến bên ngoài phiên xử. (Ảnh: Văn Quân/ TPO)

Tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nằm ở khung hình phạt nào?

Ngoài tội Giết người, đối tượng Đức Anh bị truy tố về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt của khoản này là 1-7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại Tòa án. (Ảnh: Văn Quân/ TPO)

Nếu bị kết tội về cả hai tội danh trên, Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với từng tội danh rồi tổng hợp hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự. Đức Anh có thể đối diện một trong những khung hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật hình sự, trong đó mức cao nhất là tử hình. Phán quyết cuối cùng sẽ được HĐXX đưa ra sau khi kết thúc quá trình xét xử.