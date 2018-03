Vụ thai phụ tử vong sau khi phá thai bằng que: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương làm rõ

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An xác minh thông tin về vụ việc thai phụ tử vong sau khi phá thai bằng que.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Nghệ An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở cung cấp dịch vụ sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn, bao gồm cả các cơ sở không được cấp phép, nếu có theo quy định.

Kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định hiện hành về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân gây hậu quả nghiêm trọng (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo toàn bộ hệ thống y tế tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không đến nhận dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc thai sản, kế hoạch hóa gia đình và phá thai, tại các cơ sở bất hợp pháp vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Với vụ việc thai phụ tử vong sau khi phá thai bằng que, Vụ Sức Bà mẹ - Trẻ em nhận định đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các nội dung trên, báo cáo kết quả xử lý về Bộ Y tế trước ngày 31/3/2018.

Trước đó, chị V.T.K (32 tuổi, ngụ bản Đôm 2, xã Châu Phong, Quỳ Châu, Nghệ An) đã đến nhà bà T. nhờ phá thai (khoảng 3 tháng tuổi). Do chị K. đã có chồng và 2 đứa con do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không muốn sinh thêm con thứ 3 nên chiều 14/3, chị K. đã đến nhà bà T. nhờ phá thai.

Bà T. dùng que nứa chọc thẳng vào tử cung chị K. để làm hỏng thai. Sau đó, chị được gia đình đưa về nhà. Vài tiếng sau, chị K. thấy đau rồi đến sáng người nhà phát hiện chị đã chết nửa người.

Ngay lập tức, gia đình đưa chị K. đến Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu và chuyển xuống bệnh viện Tây Bắc. Khi đến bệnh viện, chị K. đã tử vong.

