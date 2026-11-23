Hình ảnh phía Ukraine công bố cho biết tàu hộ vệ của Nga Merkury bốc cháy sau khi bị tấn công ngày 22/11. (Nguồn: RBC-Ukraine)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, UNSMIL bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi điều tra ngay lập tức để làm rõ sự việc và xác định trách nhiệm của những bên liên quan.

Phái bộ cho biết sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Libya trong quá trình điều tra, đồng thời đề nghị các bên kiềm chế tối đa, không công bố thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chính trị hóa vụ việc khi cuộc điều tra chưa hoàn tất.

UNSMIL cũng cảnh báo, những hành động hoặc tuyên bố có thể làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ Libya, hoặc kéo nước này vào các cuộc đối đầu rộng hơn ở khu vực và quốc tế.

Phái bộ nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Libya, cũng như an ninh của người dân và các cơ sở của nước này, cần được tôn trọng đầy đủ. Theo UNSMIL, các vụ tấn công một lần nữa cho thấy tính cấp thiết của việc thống nhất các thể chế quốc gia và tăng cường năng lực bảo vệ đất nước.

Theo các nguồn tin Libya, vụ tấn công đầu tiên xảy ra rạng sáng 22/11 tại căn cứ hải quân Benghazi, nhằm vào tàu hộ vệ Merkury của Nga đang neo đậu để tiếp nhiên liệu và tiếp tế trên đường trở về nước. Kết quả điều tra sơ bộ của chính quyền miền Đông Libya cho thấy tàu bị các xuồng không người lái trên biển tấn công.

Các quan chức quân sự Libya cho biết, sáu xuồng tiếp cận tàu, trong đó bốn chiếc bị đánh chặn và hai chiếc đánh trúng mục tiêu, gây nổ và hỏa hoạn. Hình ảnh vệ tinh cho thấy con tàu bị lật và phần lớn chìm dưới nước, chỉ còn phần mũi nổi lên.

Một nguồn tin Libya cho biết 10 nhân viên Nga và Libya bị thương nhẹ trong vụ tấn công và được điều trị tại Benghazi. Chính quyền miền Đông Libya cho biết tàu Nga sử dụng cảng theo một thỏa thuận hợp tác hàng hải hiện có giữa hai nước, đồng thời thông báo sẽ phối hợp với phía Nga điều tra vụ việc.

Sau đó, một tàu chở hàng mang cờ Malta bị xuồng không người lái tấn công khi hoạt động ngoài khơi Benghazi. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Các nguồn tin quân sự Libya cho biết, lực lượng hải quân và không quân nước này đã đánh chặn hơn 20 xuồng không người lái khác trong khu vực. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin con số xuồng bị đánh chặn hoặc phá hủy là hơn 12 chiếc.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/11 tuyên bố, lực lượng nước này đã tiến hành chiến dịch nhằm vào tàu hộ vệ Merkury bằng bảy xuồng không người lái do Ukraine sản xuất. Theo ông, con tàu đã bị đánh chìm bất chấp nỗ lực ngăn chặn của phía Nga.

Chính quyền miền Đông Libya đã gửi đơn khiếu nại tới Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ, đề nghị điều tra quốc tế, đồng thời yêu cầu Ukraine giải thích về các hoạt động quân sự tại Libya. Đại sứ Nga tại Libya Aydar Aganin cũng cáo buộc Ukraine tìm cách mở rộng xung đột ra các khu vực hàng hải cách xa mặt trận chính. Nga hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về vụ việc.

Quốc hội Libya cùng ngày 23/11 ra tuyên bố phản đối việc sử dụng lãnh thổ và vùng biển nước này làm địa bàn cho xung đột giữa các quốc gia, nhấn mạnh Libya không phải là một bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Cơ quan này kêu gọi các nước trong và ngoài khu vực tôn trọng chủ quyền, độc lập của Libya, đồng thời yêu cầu hoàn tất điều tra để xác định bên chịu trách nhiệm. Quốc hội Libya cũng cảnh báo những chia rẽ chính trị trong nước có thể khiến nước này dễ bị cuốn vào các xung đột bên ngoài, đồng thời kêu gọi thành lập một chính phủ thống nhất.