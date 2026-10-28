Vụ tàu cá Hà Tĩnh chìm trên biển: Tìm thấy thi thể 1 ngư dân

Chiều 28/10, thông tin từ UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân L.V.H và đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân N.V.T.

Như báo Tri thức & Cuộc sống thông tin, khoảng 6h ngày 28/10, tàu cá số hiệu HT-90377-TS do anh Lê Văn Luyện (thôn Bắc Lộc, xã Cẩm Trung) làm chủ tàu khi đang hành nghề trên biển đã gặp sự cố hỏng máy, dẫn tới bị chìm. Vị trí tàu chìm gần đảo Bớc, cách bờ chừng 2 hải lý.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân còn lại.

Tại thời điểm bị chìm, trên thuyền có 5 ngư dân. 3 ngư dân may mắn được ứng cứu kịp thời, 2 người mất tích.

Theo đó, danh tính 2 ngư dân mất tích được xác định là ông N.V.T (SN 1976, trú xã Cẩm Hưng) và anh L.V.H (SN 1988, trú xã Cẩm Trung).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với tàu cá của ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích.

Đến chiều 28/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh L.V.H tại khu vực tàu chìm, còn ngư dân N.V.T vẫn đang mất tích.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại.

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