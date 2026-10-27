Vụ Tập đoàn Mỹ Hạnh: Chủ tịch HĐQT lừa hàng trăm tỷ đồng, mua nhà, đất, xe sang

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Phạm Mỹ Hạnh và các bị can khác. Tháng ́́́8-2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nhưng sau đó trả hồ để điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề, trong đó có việc sử dụng nguồn tiền phạm pháp đầu tư bất động sản.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh tại phiên tòa diễn ra vào tháng 8-2026. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Kết luận điều tra bổ sung xác định, đến nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. Đây là số tiền Hạnh bị xác định là đã chiếm đoạt, theo kết luận điều tra bổ sung.

Theo kết luận điều tra, Hạnh huy động vốn thông qua 3 hình thức gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng sâm Ngọc Linh. Trong đó, có 1.517 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trị giá hơn 606 tỷ đồng. 172 hợp đồng vay vốn, trị giá 50,6 tỷ đồng và 657 hợp đồng trồng sâm, trị giá hơn 194 tỷ đồng.

Để thu hút khách hàng, Hạnh xây dựng mạng lưới môi giới gồm nhiều "trưởng nhóm", chủ yếu là những nhà đầu tư từng góp vốn hoặc nhân viên công ty. Những người này giới thiệu người thân, người quen tham gia với mức hoa hồng lên tới 12% giá trị hợp đồng.

Trong đó, nhóm môi giới do Phạm Thanh Tùng đứng đầu có tổng số tiền hoa hồng hơn 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được số tiền thực tế từng người nhận và phương thức phân chia khoản hoa hồng này.

Trong quá trình xác minh, Tùng cùng một số người liên quan không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm Tùng. Do chưa đủ căn cứ xác định Tùng đồng phạm với Hạnh, cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm và phục vụ thu hồi tài sản.

Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ việc bị can Phạm Mỹ Hạnh sử dụng tiền huy động để mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc và nhiều tài sản có giá trị.

Theo đó, tháng 7-2021, Hạnh mua một bất động sản rộng 131m2 tại khu vực Phạm Hùng (Hà Nội) với giá 24,8 tỷ đồng, trong đó có 9,1 tỷ đồng thanh toán trực tiếp. Hạnh khai sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua đất và trả lãi ngân hàng.

Tại Hoài Đức (Hà Nội), Hạnh mua một bất động sản trị giá 6,5 tỷ đồng bằng tiền huy động vốn của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Hạnh còn khai đã chi khoảng 12 tỷ đồng mua 2 căn hộ tại dự án Starcity Center, khu vực Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Ở Quảng Ninh, Hạnh mua 3 lô đất thuộc khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu với tổng giá trị 36,6 tỷ đồng, trong đó 15,5 tỷ đồng được thanh toán từ nguồn tiền huy động của nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra còn làm rõ nhiều giao dịch bất động sản tại Phú Quốc và các tài sản liên quan đến ô tô Mercedes-Benz S450, Toyota Land Cruiser.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai do dự án sâm Ngọc Linh chưa phát sinh lợi nhuận nên bị can hy vọng đầu tư bất động sản sẽ tạo nguồn tiền chi trả hoạt động công ty và lợi nhuận cam kết với khách hàng. Sau khi bán các tài sản, Hạnh khai đã sử dụng hết số tiền thu được.